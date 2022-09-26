Новые правила ОСАГО вступают в силу с 1 октября: что изменится, ждать ли подорожания полиса

Новые правила отчасти уже применялись в большей части компаний, поскольку лишняя бюрократия не нужна ни клиентам, ни самим страховым компаниям Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 октября вступают в силу новые правила ОСАГО. Изменения революционные — предполагается, что они избавят водителей, инспекторов ГИБДД и сотрудников страховых компаний от лишней волокиты и бумажной работы.

- Новые правила отчасти уже применялись в большей части компаний, поскольку лишняя бюрократия не нужна ни клиентам, ни самим страховым компаниям, - сказал KP.RU руководитель сервиса по подбору ОСАГО в Сравни.Ру Василий Аримов. - Сейчас эти изменения узаконили.

Регулируются страховые отношения Положением Банка России №431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Итак, что теперь будет.

В случае ДТП уже не нужно информировать об этом свою страховую компанию. Кроме того, водитель не должен будет после аварии собирать личные данные очевидцев. По действующим пока правилам страхования участники ДТП должны были указывать в извещении о ДТП фамилии и адреса очевидцев.

Самое очевидное изменение, которое, что называется, просто напрашивалось, это упрощение вопроса с экспертизой автомобиля после аварии. Если по действующим правилам нужно было писать отдельное заявление на экспертизу, то теперь этого делать не нужно. Достаточно указать свой канал оповещения в стандартном заявлении о страховом извещении, которое составляется при ДТП. Результаты экспертизы будут предоставлены по этому каналу автоматически.

Еще одна антибюрократическая мера не относится к авариям, но тоже сделает жизнь проще. По действующим правилам в случае изменения госномера (такие случаи бывают, например, если хулиганы снимут номерной знак и будут требовать выкуп) владелец должен в течение 3 дней сообщить об этом в страховую. Теперь этого делать не нужно: цифровизация дошла до того, что страховые могут и сами все проследить через базы данных. Настораживают слова о возможности при отсутствии слов об обязанности. Так что есть смысл проверить, обновила ли страховая данные.

Изменения избавят водителя и от лишних трат. По действующим нормам страховая компания компенсирует расходы на эвакуацию автомобиля с места происшествия и доставку пострадавших в клинику. А с 1 октября к этому списку добавится еще возмещение почтовых расходов на отправку документов об аварии.

Кое в чем новые требования все же добавят забот. Например, по-старому, если человек продавал свою машину, то он не обязан был сообщать об этом в страховую компанию. За исключением случая, если водитель хотел бы получить компенсацию за неиспользованный период. С 1 октября водителей обяжут письменно сообщать в страховую о смене собственника.

Более четко сформулирована процедура прекращения договора страхования в случае утраты автомобиля — угоне или утилизации. Сейчас прописано, что датой досрочного прекращения считается дата этой самой утраты, подтвержденная уполномоченным органом. А с 1 октября указывается конкретный орган — это ГИБДД. А основанием является документ ГИБДД о снятии автомобиля с учета.

Ну и главный вопрос — не приведут ли все эти изменения к повышению стоимости полиса. В текстах ничего об этом не говорится. Эксперт тоже не видит повода для беспокойства.

- Стоимость полисов, скорее всего, меняться не будет, так как затраты от введения новых правил возрастут незначительно, - сказал Василий Аримов.