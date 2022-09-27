Наша страна будет обеспечена сахаром собственного производства

Также на всех сахарных заводах компании полным ходом идет переработка сахарной свеклы нового урожая. Предприятия работают в непрерывном режиме, на 23 сентября уже произведено более 230 000 тонн сахара. Нынешние показатели радуют сахарников, так как они почти в 1,5 раза выше результатов аналогичного периода в прошлом году.

«Продимекс» отчитался, что на сегодняшний день сладкого корнеплода убрано с площади около 35 тыс. га. Лидерами по урожайности являются агропредприятия Краснодарского края, где средние значения превышают 64 тонны с гектара. А самый высокий на текущий момент показатель урожайности сахарной свеклы отмечен в хозяйстве Успенского района Краснодарского края, его значение превысило 90 тонн с гектара.