Появились страшные подробности кровавой бойни, которую устроил выпускник школы №88 Артем Казанцев Фото: Мария Бакланова

В Ижевске число погибших при стрельбе в школе №88 выросло до 15 человек, однако цифра может быть не окончательной. Убиты 11 детей и 4 взрослых. Ранены 22 ребенка и 2 взрослых, сообщил Следственный комитет России. Меж тем появились жуткие подробности кровавой бойни.

Устроивший стрельбу в школе №88 Ижевска Артем Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом "шизофрения", заявил министр просвещения России. Казанцев был выпускником этой школы. После убийства детей он покончил с собой.

Меж тем школьники рассказали о том, что происходило во время стрельбы. Сначала 34-летний мужчина убил охранника, а потом начал стрелять по детям в упор. Казанцев ходил по коридорам школы и пытался попасть в классы, крича что-то несвязное.

"Он зашел молча, я услышал хлопок. Подумал, что это взрыв или пиротехника. А потом увидел пистолет. Он сразу же начал стрелять, без криков и требований. Сначала выстрелил в охранника, второй выстрел полетел уже в меня. Пуля мне попала в правую часть груди. К счастью, она прошла навылет", - поведал десятиклассник "КП-Петербург".

Дети пытались спастись, прячась в кабинетах за шкафами и под партами. Кто-то успевал оставить сообщение родителям, умоляя о помощи: "Мама, позвони в полицию. У нас бьют по школе! Нам страшно!"

Кто-то в панике выпрыгивал из окон. "Люди просто в окно выпрыгивали, ноги поломали. Потом я увидела, что у меня брат лежит..." - поделилась страшными подробностями девятиклассница.

"Спасите нас... Мы проверяли домашнее задание, и тут началось", - рассказал один из мальчиков.

Отметим, по факту убийства и незаконного оборота оружия возбуждены уголовные дела. Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ. В регионе до 29 сентября объявлен траур по погибшим.

Меж тем одноклассница Казанцева ранее сообщила, что его воспитывали мама и бабушка. Он жил в соседнем доме от школы. Всегда ходил в черном и отрастил длинные ногти. Однажды даже кого-то исцарапал этими когтями. Артем увлекался компьютерными играми, а вот у девушек популярностью не пользовался.

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