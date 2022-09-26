После стрельбы в Ижевске 50% россиян хотят установить профессиональную охрану во всех школах

Утром в понедельник 26 сентября, произошла стрельба в ижевской школе №88. Фото: REUTERS

Утром в понедельник 26 сентября, произошла стрельба в ижевской школе № 88. К сожалению, это не первый несчастный случай в учебных учреждениях. Год назад, 20 сентября 2021 года, стрельбу в Пермском госуниверситете открыл Тимур Бекмансуров. Тогда погибли 6 человек, ранения получили 47. В Ижевске жертв еще больше, в том числе погибли первоклашки. Россияне признались, что боятся отпускать детей в школы и считают нужным предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы подобные случаи больше никогда не происходили. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Так, половина опрошенных полагает, что в школах необходимо установить профессиональную охрану. Дежурить на входе на школьную территорию должны подготовленные сотрудники спецслужб, которые в случае необходимости всегда смогут дать отпор и остановить любого преступника.

«В каждой школе нужно установить профессиональную охрану. И металлоискатели, и видеокамеры по всему периметру школы. Заборы школы надо закрывать, пока дети учатся, а открывать только в присутствии вооруженного охранника», - предлагает участница опроса.

«Согласна, в школах пора ставить усиленную охрану», - говорит другая.

«Что может сделать один охранник даже обученный с сильным вооруженным преступником?! Охрану нужно усилить во всех детских учреждениях», - соглашается третий.

Еще 45% респондентов выбрали другие варианты защиты детей в школах. Так, 13% верят, что ситуацию помогут решить металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. Так, ни один человек не сможет провести в учебное учреждение оружие. 10% предлагают отправить в школы дежурные патрули полиции, которые смогут прийти на помощь охранникам и учителям в случае чрезвычайной ситуации.

8% россиян полагают, что с преступностью нужно бороться иначе и заранее выявлять потенциальных убийц и террористов. Респонденты считают правильным усилить работу именно в этом направлении, чтобы избежать таких ЧП в будущем.

Еще 8% считают, что будет достаточно мерой введение в школах пропускного режима. Это, по крайней мере, не позволит войти в здание посторонним людям.

4% россиян считают нужным ввести в школах уроки, где детям будут рассказывать, как вести себя в случае ЧС, а может быть даже проводить учебные тревоги. Еще 2% предложили досматривать всех посетителей школ.

4% опрошенных заявили, что затрудняются ответить, а вот оставшийся 1% выразили уверенность, что все в школах организовано грамотно и никакие дополнительные меры не нужны.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 20,9 тысячи человек.