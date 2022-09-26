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26 сентября 2022 16:14

Бегство в Тбилиси: из-за наплыва русских город превращается в Рязань

Спецкор Волошин раскрыл подробности бегства русских в Тбилиси
Владимир ВОЛОШИН
Самих грузин в русских толпах, которые растеклись по городу, надо еще поискать.

Самих грузин в русских толпах, которые растеклись по городу, надо еще поискать.

Фото: REUTERS

Таким Тбилиси я не видел никогда.

Расслабленный, разодетый в бархат солнца, гор и облаков, город по-прежнему весел и полупьян, но уже через час ты понимаешь. Старого Тбилиси нет.

За пару недель он растворился. Перед тобой лишь архитектурная оболочка.

Теперь (ты даже крестишься от невозможной мысли) это… Рязань.

Самих грузин в русских толпах, которые растеклись по городу, надо еще поискать.

Нет, тбилисцы еще встречаются.

Россияне, переходящие на территорию Грузии.

Россияне, переходящие на территорию Грузии.

Фото: REUTERS

Они, чуть растерянные, рядом.

Это успокаивает.

Молодые, здоровые, румяные славяне собирают на перекрестках горы рюкзаков и ждут такси.

«Беглецы» кругом.

Содержимое метро – русское. Магазинов – русское. У банкоматов – дискуссионный клуб с последними новостями «оттуда» - из Москвы, с Донбасса. Цены на квартиры плавно летят в небеса – пока это 1,5 тысячи долларов за квартирку в месяц.

В полутрамиллионном городе, где при СССР проживало больше 100 тысяч русских, теперь их более 200 тысяч! (120 тысяч передислоцировалось сюда еще весной)

На пограничном переходе "Верхний Ларс" многолюдно.

На пограничном переходе "Верхний Ларс" многолюдно.

Фото: REUTERS

Грузины озадачены.

В них борется две эмоции.

Сначала была только радость. Как-никак неожиданное продолжение курортного сезона…

Но скоро стало ясно. Столько переселенцев выглядят уже опасно. И грузины это почувствовали.

Еще до объявления русской частичной мобилизации в интернете появилась онлайн-петиция, призывающая власти ограничить срок пребывания граждан России и Белоруссии тремя месяцами. Она мгновенно набрала более 20 000 подписей, что для небольшой Грузии много.

Очереди из машин к погранпереходу.

Очереди из машин к погранпереходу.

Фото: REUTERS

Ну, а когда по стране разнеслись фото очередей с российско-грузинской границы, забеспокоились уже и власти.

Сначала, разумеется, оппозиция. Опозиционный депутат Нона Мамулашвили, заявила, что в понедельник 26 сентября Грузия закроет границу. Граждан РФ, дескать, ждут жесткие проверки, и пересечь границу не смогут мужчины в возрасте с 18 до 55 лет.

Но пока правительство Грузии сделать это не осмелилась.

Фото: REUTERS

По моей информации, «мечтатели» (правящая тут партия) по своему обычаю, отказались от радикальных действий, и ведут переговоры – что делать с такой массой людей? В сильной надежде, что Москва сама «отфильтрует» уклонистов. И хотя бы часть призывников завернет.

Что для грузинской стороны очень кстати - не хочет она брать на себя грех и будущее обвинения Запада в помощи Москве. С другой стороны – оппозиция, уже пообещавшая превратить эту осень в протестный ад, приценивается к «русскому вопросу» как к хорошему поводу. Выигрышному. Мол, сотни тысяч русских призывников в Грузии – а если среди них шпионы?

Фото: REUTERS

- Мы всех проверяем! – клянутся местные «чекисты». Но в частных разговорах замечают, что имеют право отказывать въезд без объяснения причин. И, похоже, грузинская «фильтрация» не за горами.

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