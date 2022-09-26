Бегство в Тбилиси: из-за наплыва русских город превращается в Рязань

Самих грузин в русских толпах, которые растеклись по городу, надо еще поискать. Фото: REUTERS

Таким Тбилиси я не видел никогда.

Расслабленный, разодетый в бархат солнца, гор и облаков, город по-прежнему весел и полупьян, но уже через час ты понимаешь. Старого Тбилиси нет.

За пару недель он растворился. Перед тобой лишь архитектурная оболочка.

Теперь (ты даже крестишься от невозможной мысли) это… Рязань.

Самих грузин в русских толпах, которые растеклись по городу, надо еще поискать.

Нет, тбилисцы еще встречаются.

Россияне, переходящие на территорию Грузии. Фото: REUTERS

Они, чуть растерянные, рядом.

Это успокаивает.

Молодые, здоровые, румяные славяне собирают на перекрестках горы рюкзаков и ждут такси.

«Беглецы» кругом.

Содержимое метро – русское. Магазинов – русское. У банкоматов – дискуссионный клуб с последними новостями «оттуда» - из Москвы, с Донбасса. Цены на квартиры плавно летят в небеса – пока это 1,5 тысячи долларов за квартирку в месяц.

В полутрамиллионном городе, где при СССР проживало больше 100 тысяч русских, теперь их более 200 тысяч! (120 тысяч передислоцировалось сюда еще весной)

На пограничном переходе "Верхний Ларс" многолюдно. Фото: REUTERS

Грузины озадачены.

В них борется две эмоции.

Сначала была только радость. Как-никак неожиданное продолжение курортного сезона…

Но скоро стало ясно. Столько переселенцев выглядят уже опасно. И грузины это почувствовали.

Еще до объявления русской частичной мобилизации в интернете появилась онлайн-петиция, призывающая власти ограничить срок пребывания граждан России и Белоруссии тремя месяцами. Она мгновенно набрала более 20 000 подписей, что для небольшой Грузии много.

Очереди из машин к погранпереходу. Фото: REUTERS

Ну, а когда по стране разнеслись фото очередей с российско-грузинской границы, забеспокоились уже и власти.

Сначала, разумеется, оппозиция. Опозиционный депутат Нона Мамулашвили, заявила, что в понедельник 26 сентября Грузия закроет границу. Граждан РФ, дескать, ждут жесткие проверки, и пересечь границу не смогут мужчины в возрасте с 18 до 55 лет.

Но пока правительство Грузии сделать это не осмелилась.

Фото: REUTERS

По моей информации, «мечтатели» (правящая тут партия) по своему обычаю, отказались от радикальных действий, и ведут переговоры – что делать с такой массой людей? В сильной надежде, что Москва сама «отфильтрует» уклонистов. И хотя бы часть призывников завернет.

Что для грузинской стороны очень кстати - не хочет она брать на себя грех и будущее обвинения Запада в помощи Москве. С другой стороны – оппозиция, уже пообещавшая превратить эту осень в протестный ад, приценивается к «русскому вопросу» как к хорошему поводу. Выигрышному. Мол, сотни тысяч русских призывников в Грузии – а если среди них шпионы?

Фото: REUTERS

- Мы всех проверяем! – клянутся местные «чекисты». Но в частных разговорах замечают, что имеют право отказывать въезд без объяснения причин. И, похоже, грузинская «фильтрация» не за горами.