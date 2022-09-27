Названо самое частое заболевание печени у россиян, и это не цирроз

До 25% жителей крупных городов в России сегодня страдают жировой болезнью печени. Фото: Shutterstock

До 25% жителей крупных городов в России (то есть практически каждый четвертый!) сегодня страдают жировой болезнью печени. Об этом рассказал в эфире телеканала «Доктор» врач-гастроэнтеролог, гепатолог, руководитель центра персонифицированной медицины Давид Матевосов. Вторая по распространенности - группа вирусных гепатитов. Наиболее известны из них гепатит А (болезнь Боткина), хронические вирусные гепатиты В и С. Далее, по словам эксперта, идут аутоиммунные гепатиты. Это болезни, при которых иммунная система дает сбой и начинает бить по собственным органам и тканям человека.

Также в последнее время растет количество токсических гепатитов. И среди них врачи впервые стали выделять ковидные и постковидные лекарственные поражения печени. Первые вызывает сам коронавирус, способный повреждать клетки печени. Вторые же, что называется, дело рук человеческих. А попросту говоря - последствия перегибов в лечении «короны».

- Сейчас ученые и врачи выделяют группу ковидных и постковидных гепатитов в отдельную, новую ветвь. И активно изучают информацию, накопленную за последние два года, - отметил Давид Матевосов.

Как же нам спасать свою печень? И как при этом избежать тех самых перегибов, из-за которых последствия лечения оказываются едва ли не тяжелее первоначальной болезни? «Комсомолка» собрала научные данные и советы экспертов.

ОПАСНОСТЬ № 1

В медицинской литературе и в медкартах пациентов эта напасть называется «неалкогольная жировая болезнь печени», или НАЖБП. Как вы наверняка догадались, чаще всего она встречается у людей с лишним весом. А таких у нас становится все больше. По последним данным треть взрослого населения России имеет избыточные жировые накопления.

При НАЖБП лишний жир откладывается в печени и мешает ей полноценно работать. Часто развивается воспаление, затем фиброз (фактически это образование рубцов вместо нормальных клеток печени). В худших случаях жировая болезнь приводит к циррозу и раку, карциноме печени.

Хорошая новость в том, что более распространены легкие формы. Если дело еще не дошло до фиброза, который на сегодня необратим, то зачастую с НАЖБП можно справиться. И основной метод лечения, доказавший свою эффективность, это… изменение образа жизни!

«В настоящее время для лечения НАЖБП не одобрены никакие лекарства или операции. Изменение образа жизни (диета, физическая активность и изменение режима питания) остается краеугольным камнем в подходе к ведению пациентов», - подчеркивается в журнале «Доказательная гастроэнтерология» за 2021 год.

Помните об этом, если вам выкатят список из десятка лекарств, включая дорогостоящие гепатопротекторы. Кстати, последние неоднократно провалились в различных исследованиях при попытках доказать их работоспособность по стандартам доказательной медицины.

ДЕЛАЙ ТАК!

Спасаемся от жировой болезни

В первую очередь в группе риска мужчины с объемом талии более 102 см и женщины - более 88 см.

Второй фактор риска - повышенный индекс массы тела (ИМТ). Чтобы посчитать его, возьмите свой рост в метрах, возведите в квадрат. А потом массу тела в кг разделите на полученную цифру.

Результаты: ИМТ до 25 - норма; от 25 до 30 - избыточный вес; более 30 - ожирение.

Что делать? Гепатологи рекомендуют:

1) Избавляйтесь от лишнего веса,

2) Обязательны физнагрузки! Чем больше, тем лучше. Но без фанатизма - чтобы не зашкаливал пульс и не было постоянной мучительной боли в мышцах. И это не просто красивые слова о пользе спорта. «Физнагрузки обладают защитным действием для печени», - подтвердил в одном из интервью врач-гастроэнтеролог, д.м.н., профессор Сеченовского университета Алексей Буеверов.

3) Ограничьте животные жиры (сливочное масло, жирная сметана, жирное мясо) и сведите к минимуму любые быстрые углеводы: сладости, выпечку и т.п.

4) Налегайте на овощи.

5) Пейте кофе - этот напиток доказанно снижает риск заболеваний печени.

! Не увлекайтесь фруктами и медом, советует профессор Буеверов. Фруктоза в организме быстро отправляется на переработку в жиры. Чтобы снизить этот эффект, фрукты рекомендуется есть только после основного приема пищи и в разумных количествах (не тазиками).

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Эксперты приводят такие примеры самых частых перегибов в лечении, чреватых, в том числе, мощным ударом по печени:

- назначение большого количества антибиотиков: по 2-3, а то и по четыре препарата за курс лечения;

- злоупотребление гормональными противовоспалительными препаратами (кортикостероидами);

- прием иммуномодуляторов (они не имеют подтвержденного эффекта по стандартам доказательной медицины);

- прием противовирусных препаратов (убедительно подтвержден антиковидный эффект лишь у нескольких лекарств, при этом все противовирусные имеют серьезные побочки).

! Врачи советуют:

- Не занимайтесь самолечением. Не глотайте таблетки, начитавшись лайфхаков в интернете.

- Если вам выписывают длинный перечень лекарств или дают его в больнице, задавайте вопросы: почему назначены именно эти препараты? Какие основания?

- Если есть сомнения в эффективности и безопасности подходов к лечению, звоните на горячую линию страховой медицинской компании, выдавшей вам полис ОМС.