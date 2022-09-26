Эдвард Сноуден теперь окончательно наш

Эдвард Сноуден поучил российское гражданство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Указ президента «о приеме в гражданство» опубликован на официальном портале правовой информации.

«Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в США» идет в документе под 53-м номером из 72.

Опальный американский разведчик еще в конце 2020-го года написал в своем Твиттере, что хочет получить наше гражданство:

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства».

Тогда Сноуден отметил, что с женой «останется американцами». Они продолжат мечтать о возвращении в Штаты. Дорога в Америку в обозримом будущем Эдварду вряд ли понравится – дома по-прежнему ждет пожизненный срок. В 2013-м разведчик рассекретил методы ЦРУ, что США следят не только за своими гражданами, но и за мировыми лидерами.

Чтобы получить наше гражданство Сноудену пришлось сдать экзамен на знание русского языка.

Получит ли Сноуден повестку в военкомат? Защита страны – долг любого гражданина. Однако Сноудену уже больше 35 лет и в нашей армии он не служил, так что не попадает в категорию тех, кого призывают в рамках частичной мобилизации.