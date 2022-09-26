Тимати сделал заявление о своей мобилизации после грандиозного скандала

Рэпер Тимати Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рэпера Тимати который день качает на волнах народного гнева. Уехав в Узбекистан в разгар частичной мобилизации, певец нарвался на хейт в соцсетях: тысячи подписчиков припомнили ему и позерство в дорогущих милитаристских нарядах, так похожих на военную форму, и громкие заявления о готовности отдать долг Родине. Мол, что же ты, патриот, не пошел служить, а улетел вместо этого в тёплые края - никак захотел мобилизацию переждать? Дров в костер подкинула и Ксения Собчак со своим саркастичным замечанием о том, что Тимати герой, лишь когда дело касается критики «непатриотичной» Аллы Пугачёвой…

Несколько дней Тимур Юнусов (настоящее имя Тимати) не выходил на связь. И вот наконец объявился. Не в окопах, как ожидали увидеть подписчики, а в соцсетях. Запостив карточку из очередной фотосессии, рэпер выдал выверенный пост, в котором теперь уже крайне осторожно высказался о своем гражданском долге.

- Я в Москве. Дома, - отчеканил певец. - Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу.

Между тем, выдвигаться на передовую добровольцем Тимати не собирается: у него бизнес.

- Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать, - по-деловому пояснил рэпер и совладелец кофеен. - В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать это примером. Я частично согласен, долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов.

Между тем, ранее Юнусов заявлял, что при необходимости встанет на защиту своей страны и будет делать это «не хуже тех, кто отслужил». Возможно, именно поэтому далеко не все пользователи соцсетей приняли на веру нынешнее объяснение: кроме поклонников, благодарных за «правильные слова», в комментариях на странице рэпера по-прежнему много критики и сарказма.