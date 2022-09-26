Минобороны показало смерть украинских националистов «глазами» «Изделия-305»

На кадрах Минобороны экипажи ударных вертолетов выполняют задачи в составе смешанных боевых пар. Фото: Кадр видео

На кадрах Минобороны экипажи ударных вертолетов выполняют задачи в составе смешанных боевых пар. Летчики во время своей охоты уничтожают живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

«Экипажи вертолетов выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Это увеличивает радиус поражения и обеспечивает повышенную живучесть экипажей за счет сокращения времени полета в зоне обнаружения ПВО противника. Полеты выполняются на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности», - комментируют в Минобороны кадры боевого вылета.

Кадры действительно интересные. Можно увидеть БМП украинских националистов «глазами» ракеты: новейшее «Изделие 305» влетает в машину врага, когда она сбавляет скорость на переправе.

Ракета, выпущенная «Ночным охотником» Ми-28 группировки "Отважные" попадает точно в цель.

Если бы был конкурс на название детища «Конструкторского бюро машиностроения» КБМ для «Изделия - 305», ему подошло что-то вроде «Коготь кречета». Эти царские птицы во время пикирования на зайку разгоняются свыше 100 метров в секунду. На такой скорости птица убивает животное мгновенно: бьет когтями в основание черепа.

Повадки «Изделия -305» схожи: ракета пикирует со скоростью более 250 метров и может догнать мчащийся по дороге украинский БМП. Атака длится не более 2 секунд. Точное попадание при любом развитии ситуации гарантировано.

«Изделие - 305» представляет собой управляемую ракету «воздух - поверхность», может легко догнать и уничтожить любую цель на расстоянии до 14 километров. Длина ракеты не превышает двух метров, диаметр корпуса - 200 мм., стартовая масса - 105 кг. Боевая часть - осколочно-фугасная с зарядом в 25 кило.

В головном отсеке ракеты под прозрачным головным обтекателем находится комбинированная система наведения и взрыватель. Система наведения включает приборы инерциальной и спутниковой навигации, а также оптико-электронную головку самонаведения и автопилот. Также там есть радиостанция для обмена данными с вертолетом-носителем. В таком случае на вертолет могут поступать телеметрия и видеосигнал с головки самонаведения, а на ракету отправляются команды, позволяющие корректировать ее полет до встречи с целью.

Взрыватель «Изделия -305» может сработать как от удара с землей, так и от команды оператора в воздухе. Такая команда подается, когда необходима большая площадь рассеивания осколков.

Кроме того, размеры позволяют ракете стартовать не только из-под крыла самолета или вертолета, но и с беспилотника.

Кстати, «Изделие -305» поставляется «Конструкторским бюро машиностроения» наряду с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и «Кинжал».