Генерал Анатолий Куликов: «От действий мобилизованной 300-тысячной группировки зависит судьба России»

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

… - Товарищ генерал армии, что бы вы сказали сегодня тем, кто уходит по частичной мобилизации?

- Вот в чем, на мой взгляд, простая полевая наука. (Генерал Куликов прошел все горячие точки Советского Союза, и не только. - А.Г.) Надо быть максимально дисциплинированным, особенно - в условиях боевых действий, когда враг впереди. Неисполнение приказа даже младшего командира может привести к трагедии. Тщательно изучите тонкости своей военной специальности, должности, на которую вас назначат. От этого будет зависеть ваша жизнь, жизнь ваших товарищей, а, может быть, и целого подразделения. И - не обижаться, когда занятия будут проводить тактико-строевым методом, и придётся выполнять каждый элемент - множество раз. Это тяжело, трудно. Но это нужно обязательно. И ещё надо четко знать свои задачи. Я думаю, мы все осознали, ещё до объявления частичной мобилизации - для нас другого выхода нет. Сейчас - только отстоять интересы России и одержать Победу. Вот самое главное.

- Анатолий Сергеевич, а насколько, вообще, своевременной была частичная мобилизация?

- С моей точки зрения, этот процесс можно было начать и немножко раньше.

- Что даст мобилизация?

- Дополнительные силы нужны не столько для усиления обороны, а сколько - для формирования боевых порядков, связанных с задачами, которые были поставлены.

Под Донецком продолжают стрелять. И обстреливают территорию ДНР.

Чтобы это прекратить, и нужны ударные группировки, дополнительные силы.

Их взять неоткуда – необходимо формирование новых или перегруппировка имеющихся соединений, создание ударного кулака, с участием опытных подразделений.

А на оборону уже можно поставить свежие части.

- Некоторые военкоматы отнеслись формально к Указу президента, стали всех подряд мобилизовывать. В Якутии 50 человек вернули обратно, потому что с ошибками выполнили Указ. Насколько боеспособны будут новые части, если к мобилизации будут так относиться?

- Я уверен, что порядок наведут. Это наше - «ночь кормить, к утру зарезать» - все губит. Вместо того, чтобы подойти к делу правильно.

В этом виновны те люди, которые должны были изучать призывной ресурс, находящийся в запасе. Думаю, что меры примут немедленно.

Я тоже читаю материалы в интернете, смотрю телевизор - там до безобразий некоторые доходят. Ведут себя так, как будто собирают людей на учения двухнедельные. Не понимают, что они уходят на войну, по сути дела. Надо относиться к этому очень серьезно. Тщательно подбирать и готовить мобилизованных.

Ведь от действий новой 300-тысячной группировки зависит судьба России.

Об этом нужно говорить из каждого ящика, из каждой радиоточки.

- Ваши прогнозы, как все будет дальше проходить?

- Дальше мобилизованные будут направлены для усиления тех частей, которые находятся в районах проведения спецоперации, или -,для формирования новых частей.

Но это уже будет другая армия.

Армия, способная воевать на широком фронте, проводить контрнаступление или даже контрудары на большую глубину.

Я думаю, что эта армия способна выполнить задачу, которую наше военное и политическое руководство ставило в начале этой кампании.

В ближайшее время станет понятно, это специальная военная операция или - операция антитеррористическая.

- А вы как считаете?

- По всем классическим признакам, это вооруженное противостояние двух и более сторон с целью достижения политических целей.

- Это - определение войны.