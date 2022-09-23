На Луганской ТЭС завершены восстановительные работы

Подготовка ТЭС к осенне-зимнему периоду.

УСПЕЛИ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Благодаря помощи России специалисты отремонтировали четыре энергоблока Луганской ТЭС. Она была выведена из эксплуатации после того, как 24 февраля пострадала из-за массированных артиллерийских обстрелов и повреждения большого количества тепломеханического и электротехнического оборудования. Это произошло из-за того, что в конце февраля и начале марта по ночам были морозы. Вода, находившаяся в недренируемых участках теплообменных аппаратов, превратилась в лед и повредила большое количество тепломеханического оборудования.

- На энергоблоках, которые были в активе станции и потенциально могли нести нагрузку, были произведены восстановительно-ремонтные работы. В период с 20 марта по 30 августа мы отремонтировали четыре энергоблока. Всего на станции шесть энергоблоков, но два из них находятся в очень глубокой консервации, разукомплектованы и в настоящее время без проведения серьезных капитальных ремонтов восстановление их работоспособности невозможно, - сообщил заместитель генерального директора - директор Луганской ТЭС Александр Михайлов.

Директор Луганской ТЭС Александр Михайлов.

ПОМОЩЬ МОСКВЫ

Значительную помощь в ремонте оказали две московские компании АО «Мосгаз» и ПАО «Мосэнерго». Благодаря специалистам АО «Мосгаз» на станции модернизировали газовое оборудование газорегуляторного пункта. Благодаря этому ТЭС обеспечивает бесперебойное производство электроэнергии на промышленные и бытовые нужды региона, а также теплоснабжение около десяти тысяч потребителей в городе Счастье. А благодаря ПАО «Мосэнерго» станция получила необходимые запасные части и химреагенты для бесперебойной работы.

- Без помощи Мосэнерго восстановить работоспособность 10-го и 15-го энергоблоков, которые сейчас находятся в сети, было бы невозможно, так как управляющая компания, которая работала со станцией ранее, осталась на Украине, - говорит Александр Михайлов. - В Мосэнерго нам помогли и поставили все необходимые приборы и датчики, без которых запуск в работу основного оборудования энергоблоков был бы невозможен, привезли запорно-регулирующую арматуру и насосы. Также помогли химреагентами, без них ТЭС могла остановиться в конце июля. Для того чтобы могла работать станция, химический цех должен производить 300 - 350 тонн в сутки химически очищенной воды для работы агрегатов двух энергоблоков. А для этого нужна соль кальцинированная, сода каустическая, тринатрий фосфат и другие химические реагенты. В Мосэнерго вовремя нам подали руку помощи и привезли все необходимое, - рассказал Александр Михайлов.

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Директор ТЭС отметил, что ПАО «Мосэнерго» продолжает помогать и поставляет различные запасные части, которые будут использованы в случае появления дефектов на эксплуатируемом оборудовании.

- Максимальная суммарная нагрузка, которую могут нести четыре энергоблока для покрытия пиков энергосистемы - это 820 МВт. Потребность республики в электроэнергии сейчас составляет 680 МВт, зимой это будет 760 - 780 МВт. По сути, четыре энергоблока Луганской ТЭС при работе на полную нагрузку способны в пиковых режимах обеспечить электроэнергией всю республику, - сообщил Александр Михайлов.

Директор Луганской ТЭС пояснил, что сейчас вырабатывают энергию блоки № 10 и 15, а № 13 и 14 находятся в резерве, чтобы в случае внештатных ситуаций их можно было оперативно включить в работу и республика была обеспечена необходимым количеством электроэнергии. Дополнительно для обеспечения надежности электроэнергию ЛНР продолжает получать из России по линии 500 кВ «Победа-Шахты».

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Сейчас на ТЭС работают более 700 работников, они обслуживают два энергоблока. Для работы всех четырех энергоблоков необходимо, чтобы на станции было более 1,4 тысячи специалистов. Александр Михайлов рассказал, что требуются профильные специалисты, которые смогут работать на тепломеханическом и электротехническом генерирующем оборудовании. Луганский государственный университет им. В. Даля готовит лишь 15 - 20% специалистов от тех вакансий, которые требуются. А ближайшие вузы, которые готовят энергетиков, в Донецке и Новочеркасске Ростовской области. Поэтому пока ТЭС работает двумя энергоблоками с нагрузкой 300 - 360 МВт в зависимости от режима работы энергоузла.

В ближайших планах на Луганской ТЭС проведение регламентных работ, они пройдут на 14-м энергоблоке, будут проверены все теплообменные аппараты контуров регенерации низкого и регенерации высокого давления, а также деаэраторы энергоблока. Александр Михайлов отметил, что в этой работе специалисты станции также рассчитывают на помощь Мосэнерго, так как необходимы специальные материалы для выполнения подготовительных и большого количества сварочных работ.

КОНКРЕТНО

Как восстанавливала работу Луганская ТЭС:

3 мая включен в работу энергоблок № 14

7 мая включен в работу энергоблок № 13

10 июля включен в работу энергоблок № 10

5 сентября включен в работу энергоблок № 15