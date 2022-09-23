Через Северский Донец строят новый мост

В планах строителей закончить мост и открыть движение по нему в апреле 2023 года.

Российские специалисты занимаются строительством нового моста через реку Северский Донец. Мост, который соединял Луганск и Станицу Луганскую, был взорван украинскими военными в 2015 году. На месте провала тогда возвели временный узкий пешеходный мостик. Теперь эту конструкцию демонтировали.

Врио министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Владимир Евдохин рассказал, что через реку Северский Донец возвели временный понтонный мост. Через него ездит грузовой и пассажирский транспорт. А в пешеходном переходе больше нет необходимости, ведь теперь есть постоянные маршруты общественного транспорта в Станицу Луганскую. Автобус начал ходить от луганского квартала 50-летия Октября на автостанцию Станицы Луганской с 14 сентября.

Строительством нового моста занимается ООО Большая мостовая компания «Трансмост». Гендиректор компании Олег Остапенко рассказал, что в ремонтно-восстановительных работах задействовано более 20 единиц техники.

В планах строителей закончить мост и открыть движение по нему в апреле 2023 года. А сейчас они возводят технологическую платформу, с помощью которой можно добраться до нужного участка строительства. На объекте круглосуточно работают 90 специалистов.

Александр Скоров.

- Работы идут по графику, мы успеваем в срок, с материалами проблем нет, всё вовремя подвозится. Местное население нас очень душевно приняло, как будто мы одна семья, - прокомментировал прораб Александр Скоров.

Время отправления автобуса (ежедневно):

из Луганска: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,16.00, 17.00, 18.00;

из пгт Станица Луганская: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Стоимость проезда - 37,80 руб.