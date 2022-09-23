Купим новый дом и будем жить как прежде

Геннадий и Мирослава у разрушенного дома, который они вместе построили. Фото: Личный архив

КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ

В сентябре жителям ЛНР перечислили первые выплаты на приобретение или ремонт жилья взамен утраченного из-за агрессии Украины. Более 50 жителей Красного Луча и Перевальского района уже получили денежную компенсацию. Стартовали выплаты и единовременной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости, к которому относятся холодильник, газовая или электроплита, шкаф для посуды, стол, стул, кровать или диван, телевизор, оборудование для водоснабжения и отопления.

Более 70 жителей Алчевска, Первомайска, Стаханова, поселка Славяносербск и освобожденного поселка Новоайдар получили эти деньги. Компенсацию в ближайшее время начнут выплачивать и на освобожденных территориях.

Для ремонта жилья, либо покупки взамен утраченного, выплата начисляется из расчета:

за утраченное жилье - 35 тысяч рублей за 1 кв. м;

за поврежденное жилье - 6 тысяч рублей за 1 кв. м, исходя из общей площади поврежденного жилого помещения.

Единовременная денежная помощь в связи с утратой имущества первой необходимости составляет 100 тысяч рублей на один дом. Получить ее могут граждане, квартиры или дома которых пострадали из-за боевых действий в период с 19 февраля 2022 года.

ЧУДОМ СПАСЛИСЬ

Семья Геннадия и Мирославы из поселка Лиман Перевальского района уже получила выплаты на приобретение жилья. Оформить удалось быстро благодаря помощи сотрудников администрации района.

Их дом в июле 2022 года пострадал от попадания снаряда, начался пожар - и все выгорело. Как только начались обстрелы, Геннадий с женой и детьми уехали к родителям, он уверен, Бог их отвел от беды.

- В 2014 году, когда были обстрелы, я спускался в подвал, он большой, оборудованный. А в этот раз даже мысли не возникло, взяли с женой детей и сразу уехали. Потом оказалось, что удар был как раз над подвалом, и там все выгорело. Если бы мы туда спустились, могла произойти трагедия, - рассказал Геннадий.

Как только он отвез жену с детьми, ему позвонили соседи и сообщили о попадании и пожаре. Он сразу поехал в МЧС Перевальска, а затем к дому.

- Хочу поблагодарить МЧС за быструю реакцию. Когда мы приехали, то оказалось, что военные уже там работали. Они не знали, есть ли кто-то в доме, и старались туда попасть, помочь, хотя еще гремели взрывы и было опасно. Они не за себя думали, а за других, я это не смог не заметить, - отметил Геннадий.

Теперь семья присматривает для себя новый дом примерно в том же районе.

- Купим новый дом и будем жить как прежде, - говорит Геннадий.

Пенсионеры Галина и ее муж Николай из Зоринска тоже получили помощь на ремонт жилья взамен утраченного. Их дом пострадал в августе 2014 года. На участке была летняя кухня, в ней они и жили все время.

- Наш дом восстановлению не подлежал. А мы только сделали там ремонт, поставили окна большие, обустроили все, стало красиво, комфортно и уютно, а потом раз - и ничего нет. Думали, старость себе обеспечили, а оказались в кухоньке, в ней мы и прожили восемь лет. Сейчас хотим купить квартиру, - рассказала Галина Михайловна.

ВАЖНО

Инструкция, как получить компенсацию за утраченное или поврежденное в результате боевых действий жилое помещение

1. Необходимо написать заявление в администрации территории, на которой находится жилье. К заявлению требуется приложить следующие документы: копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение; копию документа, удостоверяющего личность собственника жилого помещения; доверенность, если от вашего имени действует представитель; копию свидетельства о госрегистрации (для предпринимателя - собственника жилого помещения в многоквартирном жилом доме).

2. Необходимо получить копию акта обследования. Спецкомиссия при администрации города или района проводит обследование. Жилой дом признают либо поврежденным, либо аварийным и утраченным. Акт обследования подписывают все члены комиссии, собственнику жилья предоставляют его копию.

3. Нужно подготовить документы для получения компенсации: заявление; заверенную копию документа, удостоверяющего личность; заверенную копию документа, удостоверяющего личность члена семьи, либо копию свидетельства о смерти или документа о смерти (если член семьи, зарегистрированный по месту жительства совместно с собственником, на момент его разрушения умер); заверенные копии документов, подтверждающих семейное родство (копии свидетельств о браке, рождении, усыновлении и другие); заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение; заверенные копии документов членов семьи, подтверждающих их регистрацию в жилом помещении на момент его разрушения; заверенную копию акта обследования многоквартирного жилого дома или индивидуального (усадебного) жилого дома.

Если по конкретному адресу зарегистрированы несколько собственников, все документы предоставляются каждым.

4. После подачи документов необходимо следить за списками. Администрация той или иной территории ежемесячно формирует списки собственников, имеющих право на получение компенсации. Списки размещаются в открытом доступе на информационном стенде администрации.

5. Для получения компенсации нужен счет в банке. После того как ваше имя появится в списке, нужно обратиться в местное отделение Госбанка ЛНР и открыть счет. В администрацию нужно предоставить копию договора из банка на открытие счета.

Инструкция, как получить единовременную помощь в связи с утратой имущества первой необходимости

1. Необходимо написать заявление в администрации территории, на которой находится домостроение. К заявлению необходимо приложить оригиналы и копии документов: паспорт гражданина Украины или паспортный документ ЛНР и сведения о регистрации по месту жительства; идентификационный номер учетной карточки плательщика налогов.

2. Комиссия при администрации должна подтвердить факт проживания в доме или квартире.

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня обращения заявителя обследует жилое помещение, чтобы подтвердить факт проживания и факт утраты имущества первой необходимости. После этого члены комиссии составляют заключение. Документами, подтверждающими проживание в жилом помещении, могут быть: медкарта, пенсионное удостоверение, квитанции об оплате ЖКХ и другие справки. Если документов нет, то факт проживания могут подтвердить два свидетеля.

3. Администрация в течение пяти рабочих дней после обследования принимает решение о выплате помощи. Как решение будет принято, заявителя уведомят в течение трех рабочих дней письменно. Если в компенсации отказали по каким-либо причинам, то можно обратиться повторно, устранив эти причины. Также отказ можно оспорить в суде.

4. Для получения компенсации нужен счет в банке. Выплаты единовременной помощи происходят через Госбанк ЛНР, поэтому необходимо открыть счет.

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Центр занятости приглашает на краткосрочное обучение на базе учебного центра «РосКапСтроя»

Луганское территориальное отделение Республиканского центра занятости приглашает граждан пройти краткосрочное обучения для дальнейшего обучения на базе учебного центра Федерального автономного учреждения (ФАУ) «РосКапСтрой» в Счастье. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на теротделение.

«Городское территориальное отделение Республиканского центра занятости ЛНР формирует резерв граждан, в том числе пенсионного возраста, на краткосрочное обучение для дальнейшего обучения на базе учебного центра Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» в городе Счастье. Все граждане, окончившие обучение, будут трудоустроены на предприятия республики», - говорится в сообщении.

Срок обучения составляет от 1,5 месяца и более. Обучающимся будут выданы свидетельства установленных образцов ЛНР и РФ.

Набор на обучение проводится по направлениям: электрогазосварщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций, бетонщик (2 - 5-й разряд), кровельщик по рулонным кровлям, кровельщик по стальным кровлям, арматурщик, каменщик, мастер строительных и монтажных работ, сварщик арматурных сеток и каркасов, машинист крана (автокрана), штукатур (2 - 6-й разряд), монтажник сантехнических систем и оборудования, слесарь аварийно-восстановительных работ, слесарь-инструментальщик (2 - 8-й разряд), электромонтер по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник, монтажник оконных изделий, столяр (2 - 6-й разряд), облицовщик-плиточник (2 - 6-й разряд), специалист по охране труда, специалист по пожарной безопасности.

В Центре занятости добавили, что осуществляется профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории B на категории С и D.

Подробную информацию можно получить в территориальном отделении учреждения по адресу: Луганск, улица 50-летия Образования СССР, 22б, кабинет 201. Телефоны: (072) 191-67-55, 58-53-12, 58-04-96.