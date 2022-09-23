Российские стандарты на уроках и в зарплатах учителей

ВАЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Луганская специализированная школа № 1 имени профессора Льва Михайловича Лоповка имеет физико-математический профиль. Благодаря новым стандартам обучение будет более углубленным.

Ольга Меликбекова.

- Новые программы расширили горизонты и позволили учащимся 7 - 9-го классов проходить новые предметы, такие как вероятность и статистика. Темы, изучаемые на этих уроках, наши ученики раньше изучали на алгебре и геометрии, но теперь это выделено в отдельный предмет, что позволяет более углубленно погружаться в материал, - говорит директор школы Ольга Меликбекова.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

Директор луганского общеобразовательного учреждения - гимназии № 60 имени 200-летия города Луганска Алла Подтынная рассказала, что новые образовательные стандарты приближают обучение в школах к жизни.

Алла Подтынная.

- Это не какие-то схоластические знания, которые пригодятся или не пригодятся - неизвестно. А это конкретные знания, которые будут нужны в будущей профессии. Важно, что дети становятся не пассивными слушателями, а активными участниками образовательного процесса, то есть они вместе с учителем

добывают знания. Например, учитель приходит в класс и не объявляет тему: «изучаем Пушкина», а каким-то образом подводит детей к тому, чтобы они сами назвали эту тему, сами делали выводы, умели рассуждать. Как учителю русского языка мне импонирует, что в новых российских программах есть сочинения-рассуждения, которые есть в ОГЭ и ЕГЭ (экзамены в 9-м и 11-м классах. - Ред.). Школьник в этих сочинениях определяет мысль автора, приводит свои аргументы и примеры, которые доказывают тезис, и делает вывод. Мы научим детей мыслить, не быть пассивными исполнителями, а быть творцами. Вот это и заложено в российских стандартах, - отмечает Алла Подтынная.

АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В Минпросвещения России в сентябре скорректировали образовательные стандарты для 10 - 11-го классов. Пересмотрены требования к результатам освоения основной образовательной программы, в том числе к предметным. Например, на уроках истории школьники будут изучать и спецоперацию на Украине. В ФГОС внесены уточнения - изучение каких предметов на базовом или углубленном уровне является обязательным. Определены особенности изучения второго иностранного языка.

Иван Кусов.

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов отметил, что новые корректировки учебных планов касаются и общеобразовательных учреждений ЛНР.

ПЕДАГОГОВ ОБУЧАТ ПО-НОВОМУ

Новые стандарты изучают и применяют не только учителя и директора школ, но и в Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ). Об этом сообщила депутат Народного совета ЛНР, ректор ЛГПУ Жанна Марфина.

Жанна Марфина.

- Педагоги и методисты нашего вуза изучили новые стандарты. Отмечают их направленность на формирование практических навыков детей, функциональной грамотности школьников, на установление в системе образования единства воспитания и обучения. В рамках преподавания курсов предметных методик мы приучаем наших студентов работать с новыми примерными рабочими программами и учебниками. Методисты университета оказывают консультативную поддержку школьным учителям, которые ежедневно сталкиваются с внедрением новых подходов в учебный процесс, - рассказала Жанна Марфина.

Ректор университета отметила, что преподаватели вуза включились в работу по созданию линейки учебных пособий по родному языку, в том числе украинскому, для освобожденных территорий.

- Центр развития образования нашего вуза активно участвует в работе по обеспечению школ новыми учебниками, созданными в соответствии с новыми стандартами, в том числе и школ освобожденных территорий, - отметила Жанна Марфина.

ОКЛАДЫ - КАК В РФ

В министерстве образования и науки ЛНР разработают новое положение об оплате труда работников образования. Оно будет синхронизировано с законодательством России. Глава ведомства подчеркнул, что важно разработать прозрачную и понятную систему оплаты труда для педагогических работников.

- В Российской Федерации другой принцип оплаты труда, в основном отдается на региональный уровень оплата стимулирующей части и компенсационных выплат. То есть регион может сам определить, на что делать ставку, что поддерживать, за какие достижения, виды работ будет начисляться стимулирующая часть заработной платы. Даже на уровне школ такие решения могут приниматься дополнительно, то есть свобода в части начисления заработной платы будет выше, - пояснил министр.

Директор луганской школы № 1 Ольга Меликбекова рассказала, что, побывав на курсах и пообщавшись с коллегами из России, педагоги республики поняли, что не стоит переживать по поводу заработных плат.

- Ожидаем, что базовый уровень оплаты труда педагогов не уменьшится, а, наоборот, станет больше, так как появится возможность получать вознаграждения и поощрения, - отметила Ольга Меликбекова.