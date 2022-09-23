Восемь лет с Донбассом

Александр Любимов. Фото: kcpn.info

Его фонд для общей победы закупает дроны, тепловизоры, рации и медикаменты.

«Из боевых действий нельзя выйти добровольно, их или выигрываешь, или проиграешь. Я поставил себе цель - помогать тем, кто воюет с врагами России. И я считал это правильным - защищать людей, которым запрещали быть русскими». Так объясняет смысл своей работы суперфиналист конкурса «Лидеры России» Александр Любимов. Волонтер с 2014 года вместе со своей командой оказывает гуманитарную помощь народной милиции ЛНР и ДНР. «Комсомолка» узнала, как начиналось это движение и до каких масштабов оно выросло с начала спецоперации России на Украине.

УЧАТ УПРАВЛЯТЬ БЕСПИЛОТНИКАМИ

Когда в 2014 году в Донбассе начались боевые действия против мирного населения, Александр Любимов понял, что не может смотреть на то, как жестоко убивают мирное население. Вместе с друзьями он сразу же основал НКО «Координационный центр помощи Новороссии» (КЦПН), чтобы помочь ополченцам Славянска, Луганска и Стаханова. Люди, понимавшие, в каком положении оказались те, кто не хотел отделяться от русского мира, стали жертвовать деньги на помощь, а его центр снабжал народные милиции ДНР и ЛНР самым необходимым.

Сначала это были просто ботинки, каски, бронежилеты, прицелы, но затем и вещи посерьезнее. В бой пошло то, что могло помочь бойцам защитить свое население: компьютеры, принтеры для печати карт, рации, оптика.

- То, что произошло 24 февраля, я считал неизбежностью еще 8 лет назад. Подойти к этому вопросу нужно было готовыми, поэтому мы придумывали все новые форматы помощи. В 2017 году мы стали поставлять народной милиции снайперское оборудование и обучали людей им пользоваться. А в 2018 году мы сделали небольшую мастерскую беспилотников самолетного типа и начали производство, - рассказал с «Комсомолке» Александр Любимов.

Теперь центр помощи поставляет ЛНР, ДНР и союзным силам беспилотные дроны, которыми волонтеры же и обучают пользоваться. Без обучения хорошее оборудование превращается в выброшенные на ветер деньги, считает Любимов.

Вскоре к запросам добавились еще и тепловизоры, средства индивидуальной защиты и качественной связи. В санкционных условиях команде Любимова приходится искать замену привычным маркам: если раньше бойцов снабжали радиостанциями Motorola, то после ее ухода с российского рынка, пришлось переключиться на других производителей.

К слову, волонтеры помогают нашим героям в Донбассе и медицинским оборудованием: носилки, бинты, кровоостанавливающие препараты и другие лекарства.

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

За эти годы их фонд не получил ни одного государственного рубля - солдатам помогают обычные люди. Богатые и бедные, они жертвуют КЦПН деньги и держат кулачки за общую победу. А фонд делает все, чтобы пожертвованные деньги превращались в конкретные успехи. За восемь лет собранная народом сумма перевалила уже за 100 миллионов рублей.

- Людям важно видеть, что мы делаем правильное дело и делаем его хорошо. Нам нужно демонстрировать постоянные улучшения. Мы начинали с поставок одежды и средств бронезащиты, но потом решили тратить деньги на более эффективные вещи. Если в начале лета мы только начали проводить курсы по управлению дронами, то уже в сентябре с администрацией Новгородской области организовали «Дронницу» - слет операторов боевых квадрокоптеров. Это был обмен опытом между разными участками фронта, - рассказывает Александр Любимов.

Результатом трудов КЦПН должна стать наша победа, но пока Любимов с напарниками радуется обратной связи от бойцов. Солдаты часто присылают ему фото и видео успешного корректирования огня артиллерии.

- Помню, когда мы поставили квадрокоптеры в один из батальонов территориальной обороны ЛНР, мне прислали видео удачных боевых действий. Поставка принтеров для печати карт при этом помогла половине ЛНР, - рассказывает Любимов.

Сворачивать КЦПН после нашей победы в Донбассе команда и не думает. Накопленные пожертвования направят на восстановление освобожденных территорий.

Есть у руководителя Александра и личные планы. Как позволит занятость, Любимов пойдет получать дополнительное образование. Он выиграл миллион рублей на обучение от государства в конкурсе «Лидеры России». В четвертом сезоне стал одним из лучших из 300 участников, выйдя в суперфинал. В его планах - нарастить знания в области государственного управления.

СПРАВКА «КП»

Конкурс управленцев «Лидеры России» - это проект платформы «Россия - страна возможностей», созданной по задумке Президента РФ Владимира Путина. Участники с обязательным управленческим опытом решают предложенные экспертами кейсы, а те оценивают их подход к решению задач. Победители конкурса получают денежные гранты и наставничество членов Совета Федерации, правительства, администрации президента. Профессионалы делятся с управленцами личным опытом, приглашают к себе на работу и вовлекают в совместные проекты.

Информбюро

Отправили необходимую пожарную технику

Спасатели МЧС России в рамках акции «Помощь пожарным Донбасса» доставили в Донецкую и Луганскую Народные Республики самое необходимое пожарное снаряжение и оборудование, в том числе более 500 комплектов боевой одежды и 16 автоцистерн, сообщили в пресс-службе министерства: «Российские пожарные и спасатели не смогли оставить в беде своих коллег и инициировали акцию «Помощь пожарным Донбасса», в рамках которой был организован сбор средств, закупка и отправка в Донбасс пожарного снаряжения первоочередного характера».

На призыв помочь донбасским коллегам откликнулись пожарные и спасатели из всех регионов России. Не остались в стороне и ветераны пожарной охраны, внеся посильную помощь в общий сбор.

«Пожарно-спасательным подразделениям Донецкой и Луганской Народных Республик и отдельных районов Украины направлено более 500 комплектов боевой одежды пожарного, 350 шлем-касок, 350 поясов пожарного с карабином, 350 пар сапог и 350 средств индивидуальной защиты рук пожарного», - прокомментировал представитель МЧС России.

Кроме того, от главных управлений МЧС по Коми, Крыму, Алтайскому, Пермскому краям, Владимирской, Курской и Челябинской областям в ДНР и ЛНР доставлено более 900 пожарных рукавов, свыше 140 пожарных стволов, почти 500 огнетушителей, 25 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, порядка 30 ручных пожарных лестниц, 10 мотопомп, а также 15 радиостанций и 35 тонн пенообразователя.

«Из резерва МЧС России для обеспечения первоочередных аварийно-спасательных работ в ДНР и ЛНР доставлено 16 автоцистерн, две 50-метровые автолестницы, 36 мотопомп, бензопилы и электрогенераторы», - резюмировал представитель ведомства.

Присоединились к проекту «Музейные маршруты России»

Делегации Луганской и Донецкой Народных Республик впервые приняли участие во всероссийском проекте «Музейные маршруты России», который прошел в Ростовской области. Как подчеркнула статс-секретарь - заместитель министра культуры России Алла Манилова, включение учреждений культуры регионов Донбасса знаменует новый этап в развитии «Музейных маршрутов». По ее словам, сотрудничество культурных институций России, ДНР и ЛНР позволит реализовать множество совместных инициатив.

Большой интерес у спикеров из ДНР и ЛНР вызвал доклад директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина. Он представил новые проекты, посвященные истории Новороссии, а также напомнил, что в 2024 году ГИМ открывает Центральный музей российского казачества.

Хронологические рамки выставки позволят рассмотреть развитие этого региона со второй половины XVI века до наших дней», - говорит Левыкин.

Делегацию Донецкой и Луганской Народных Республик представили начальник отдела охраны культурного наследия Минкультуры ДНР Наталья Коваль, генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Максимчук, директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский, и. о. директора Волновахского краеведческого музея Ольга Возная, заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин, директор Свердловского городского краеведческого музея Ольга Матвиенко, директор Краснодонского ордена народов дружбы Музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко и директор Новоайдарского районного краеведческого музея Андрей Подройко.