Британец, бросивший семью ради украинской беженки, выгнал возлюбленную из дома

Софье пришлось покинуть гнездо влюбленных и отправиться на поиски нового места жительства Фото: Соцсети

История, наделавшая шума в британских соцсетях четыре месяца тому назад, подошла к концу: британец, бросивший жену и дочерей ради молодой украинской беженки, выгнал свою пассию из дома после пьяного дебоша.

Поступок 30-летнего охранника Тони Гарента, который оставил свою супругу после десяти лет удачного брака ради прелестей 22-летней украинки Софьи, вызвал море возмущений со стороны чопорных англичан. Осуждение было столь велико, что влюбленным даже некоторое время не удавалось найти себе жилье. В конце концов, их выручил давний приятель британца.

Венцом отношений Тони и Софьи стал день рождения мужчины: девушка в очередной раз хлебнула лишнего и устроила возлюбленному сцену, во время которой, видимо, для закрепления сказанного, несколько раз воткнула в стену лежавший на столе нож, пишет Daily Mail.

Тони такого напора чувств не выдержал и вызвал полицию.

– Это действительно напугало меня, и у меня не было другого выбора, кроме как позвонить в полицию. Меня это совсем не радует. Но я беспокоился о своей безопасности, – признался Гарент.

А потом его и вовсе понесло: мужчина рассказал, что произошедшая ссора - далеко не первая, а еще у его теперь уже бывшей возлюбленной проблемы с алкоголем и самоконтролем.

В общем, Софье пришлось покинуть гнездо влюбленных и отправиться на поиски нового места жительства. А Тони теперь грустит о покинутой семье, кается и мечтает вернуться.

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