«Их можно было спасти! Если бы закрыли дверь»: Дедушка погибшего в Ижевске школьника разрыдался у стихийного мемориала

По словам мужчины, класс Влада в момент нападения на школу сидел на уроке английского на четвертом этаже

У входа в школу 88 в Ижевске еще со вчерашнего дня возник столичный мемориал. На столах выросло море цветов и детских игрушек. В центре листочек бумаги с надписью: «Покойтесь с миром, ангелочки».

Горожане ставят на асфальте поминальные свечи, укладывают на цветы иконки.

Очень много людей. Каждые несколько секунд кто-то подходит, оставляет цветы, крестится, сжав зубы, утирает слезы... Мужчины, женщины, молодые, пожилые, дети...

Пожилые мужчина и женщина оставили здесь фотографию улыбающегося мальчишки.

- Это наш Влад. Внук. Всего 15 лет ему было, - мужчина закрыл глаза платком.

Родители парня погибли несколько лет назад, поэтому воспитывали его бабушка и дедушка.

По словам мужчины (представиться он отказался), класс Влада в момент нападения на школу сидел на уроке английского на четвертом этаже.

- Это был последний класс, дальний, - говорит плачущий дедушка. - Все ведь слышали стрельбу! Почему учитель не закрыл дверь?! Было время, чтобы забаррикадироваться партами - там же уже здоровые ребята, смогли бы сделать. Он бы не вошел. Их можно было спасти. А получилось, что дверь открыта, а дети прячутся за шкафом. Он вошел и стрелял по ним из двух пистолетов в упор...

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