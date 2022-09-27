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Политика27 сентября 2022 8:20

Росгвардейцы нашли в подвале дома полковника ВСУ 100 ценных икон

Украденные в храмах христианские реликвии изъяли и передали местным священнослужителям
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО

Во время специальных адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии совместно с сотрудниками ОМВД по городу Херсон нашли необычный схрон. В подвале частного дома обнаружили тайник, где хранились 130 старинных рукописных икон.

«Тайник принадлежал украинскому националисту - военнослужащему ВСУ в звании полковника, который с начала специальной военной операции сбежал в Киевскую область», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Кроме 100 иконописных изображений бойцы спецназа нашли 30 картин с ликами православных святых, похищенных в разное время из храмов Русской православной церкви. Фактически спасли их от разрушения: артефакты хранились в ненадлежащих условиях и могли просто исчезнуть для общества.

Бойцы Росгвардии передали иконы местным священнослужителям. Выяснилось: полковник ВСУ хорошо разбирался в том, что крал.

«Значительная часть икон создана в период вплоть до XIV века и представляет высокую историческую и культурную ценность» - заявил после осмотра и оценки обнаруженных экспонатов настоятель Екатерининского православного Собора г. Херсона Московского патриархата Русской православной церкви отец Петр.

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