Точным огнем уничтожено около сотни бойцов спецназа ВСУ и более 50 иностранных наемников

Вооруженные Силы России продолжают в ходе специальной военной операции выбивать наиболее подготовленные подразделения ВСУ. О месте их дислокации часто сообщают местные жители, что не один год ждут смены киевского режима. Они приближают этот день, как могут.

О крупных потерях ВСУ на прошедшем брифинге сообщили официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: «В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения «Гепард» нацгвардии Украины, а также более 50-ти иностранных наёмников. В Николаеве поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ, где ликвидировано до 50-ти украинских военнослужащих. Еще 150 солдат ВСУ остались лежать после огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка».

Генерал-лейтенант отметил, что ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено: 2 МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, 6 пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 184-х районах.

«В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», а силами ПВО сбиты 7 беспилотников ВСУ, тактическая ракета «Точка-У», 17 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» в районе города Херсон, населённых пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области», - также перечислил Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

304 - самолета

155 - вертолетов

2094 - беспилотных летательных аппарата

377 - зенитных ракетных комплексов

5118 - танков и других боевых бронированных машин

847 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3423 - орудия полевой артиллерии и минометов

5909 - единиц специальной военной автомобильной техники