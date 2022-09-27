Стали известны предварительные итоги референдума о присоединении к России в Херсонской области Фото: REUTERS

В Херсонской области с 23 сентября 2022 года стартовал референдум по вопросу о вхождении в состав России. Голосование длилось в течение пяти дней. Сегодня - 27 сентября - стали известны первые по результаты референдума, их публикует сайт KP.RU.

Предварительные итоги референдума о присоединении к России в Херсонской области

В Херсонской области за вхождение в РФ проголосовали 97,47% участников. Это первые данные по итогам обработки 14% голосов.

Напомним, с инициативой о немедленном проведении референдумов к властям Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, обратилась общественность. Как отмечали представители республик и областей, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и будет способствовать восстановлению исторической справедливости. Также, по их мнению, это решение продиктовано необходимостью в условиях постоянных террористических актов со стороны киевского режима и членов НАТО, поставляющего вооружение для убийства мирных граждан.

Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября 2022 года, что РФ поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.