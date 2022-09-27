Какую пенсию заработали звезды: иноагент Андрей Макаревич* получает 50 тысяч рублей, а Николай Дроздов и Лариса Рубальская на треть меньше

Пенсионеры Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина ведут активную жизнь. То сыграли свадьбу, то развелись. Могут себе позволить. Пенсия у них одинаково приличная — около 55 тысяч рублей у каждого Фото: Соцсети

У звезд не только гонорары, но и пенсии часто выше, чем у их поклонников. Правда не у всех – есть люди, чьи песни знают все, но и пенсия у них как у всех. Накануне дня пожилых людей, который отмечают в первый день октября, рассказываем какие разные пенсии получают наши звезды.

Иноагент уехал, а пенсия идет

Несколько звезд-пенсионеров после начала СВО решили не возвращаться из-за границы, где часто бывали и где у них есть жилье. При этом положенные им выплаты с родины на счета продолжают получать. Так лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков живет в Лондоне, сдает одну из квартиру на родине и получает пенсию размером около 20 тысяч рублей. Иноагент Андрей Макаревич* с женой и новорожденным сыном проживает в собственной квартире в Израиле. Лидер группы «Машина времени» имеет бизнес в России и ежемесячную пенсию размером около 50 тысяч рублей. Около 57 тысяч рублей получает певец Валерий Леонтьев, который как зимой уехал на свою виллу в Майами к жене – да там пока и остался. Такие большие суммы у иноагента Макаревича* и Леонтьева, благодаря московской надбавке 30 тысяч рублей за звание «народный артист».

Адвокат, автор проекта «Доступное права» Сергей Романов объяснил kp.ru: «Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения прав получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами или совершения преступлений, а также в случае смены места жительства пенсионера, так как выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии. Пенсионные выплаты прекращаются только в связи с утратой обстоятельства их назначения или в связи со смертью получателя пенсии».

Надбавки для «народных и заслуженных»

Большинство артистов с известными народу именами сейчас получают очень хорошую пенсию – от 46 до 60 тысяч рублей. Ежемесячную надбавку в размере 30 тысяч рублей к основной пенсии выплачивают с 1 января 2018 года москвичам со званием народный или заслуженный артист СССР, РФ или России. Каждый регион может установить доплаты к пенсии за почетные звания в сфере культуры, что и было сделано в Москве.

У Ларисы Рубальской званий нет, зато есть авторские начисления за свои хиты, гонорары за выступления и пенсию в 33 тысячи рублей Фото: Соцсети

«Народные» и «заслуженные» живут по-разному: поэтому одни считают даже такую пенсию недостаточной, а другим – хватает. Известные артисты привыкли к хорошим деньгам, поэтому даже такой пенсии им мало – вот и работают не только ради удовольствия в любимых спектаклях. К примеру, народная артистка РФ Татьяна Васильева много играет в театре, снимается в кино и рекламе, посещает за гонорар скандальные телешоу – так как пенсии на привычную жизнь не хватит: а звезда обеспечивает отпуском на море и прочими благами не только себя, но и семью сына. Васильева жаловалась недавно на «низкую пенсию»: «Никаких золотых гор... У меня ежемесячно 30 тысяч рублей от государства и 30 тысяч московская надбавка за звание». Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный благодарен за надбавку – теперь его пенсия 47 тысяч рублей: «На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. К примеру, поехать отдохнуть на море - это проблема. Хорошо, что еще работаем».

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова работает и объясняет почему артисткам одной пенсии часто не хватает: «Вы артист и всю жизнь привыкли ходить в хорошие салоны, следить за собой, быть на диете, делать массаж, одеваться соответственно моде. Потому что это является частью вашей профессии. И вот когда вы вышли на пенсию, на эти 46 – 47 тысяч вы ничего из того, что вы делали раньше, себе позволить не можете».

А вот народная артистка РСФСР Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина не жалуется на пенсию в 55 тысяч и материальной помощи у дочек никогда не просила: «Я 25 тысяч получаю, плюс надбавки. Мне лично хватает! Вот внук Макар недавно приезжал – фрукты привез…» У народного артиста РФ Виктора Сухорукова детей и внуков нет, к тому же он недавно уволился из театра, но настроен оптимистично: «Пенсию получаю хорошую, не жалуюсь. Не пропаду. К тому же у меня есть работа, есть чем заняться».

Есть небольшая группа артистов, кто помимо надбавки за звания в 30 тысяч рублей получает еще одну – за ордена, она называется дополнительным материальным обеспечением (ДМО). Его размер привязан к базовому размеру социальной пенсии и ежегодно индексируется. Вот только получать ДМО могут неработающие пенсионеры. К примеру, кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» II (среди них Алла Пугачева, Александра Пахмутова, Олег Стриженов) доплачивают около 16 тыс. руб. Все орденоносцы имеют звания, поэтому пенсия у них набегает под 60 - 70 тыс. руб.

Эдита Пьеха – народная артистка СССР, живущая в Ленинградской области. Однако и у нее есть надбавка, о чем ранее рассказывала сама Эдита Станиславовна: «Получаю две пенсии – артистическую и шахтерскую. В свое время Аман Тулеев присвоил мне титул «Почетный шахтер». В итоге, Пьеха получает около 46 тысяч рублей. В некоторых субъектах учреждены свои почетные звания, поэтому могут быть региональные надбавки.

Дмитрий Дибров пенсией в 34 тысячи доволен. Еще телеведущий работает на ТВ и ведет частные мероприятия, чтобы содержать загородный дом, красавицу жену и трех несовершеннолетних сыновей Фото: соцсети

Без надбавок, но все в работе!

Артисты без званий или со званиями, но без московской прописки получают меньше: от 15 до 34 тысяч рублей. Почти все пенсионеры из этой группы имеют постоянную работу или гонорары за подработки.

Тем у кого их нет, приходится полагаться на близких. Так телеведущая Регина Дубовицкая на ТВ появляется редко, а пенсия у нее чуть больше 16 тысяч рублей и ее он, конечно, не устраивает: «Наверное, я недостаточно знаменита! У Николая Николаевича Дроздова – в 2 раза больше чем у Дубовицкой: «Пенсия, плюс зарплата в университете. Нам вдвоем с женой хватило бы, конечно...» Но профессор и телеведущий помогает двум дочкам и внукам, поэтому помимо преподавательской и ученой работы – еще и подрабатывает: снимается в рекламе, возит тургруппы по разным континентам, дает мастер-классы. Телеведущему Дмитрию Диброву насчитали около 34 тысяч рублей, и он размером пенсии доволен, так как работает. Лариса Рубальская написала столько хитов, что авторских отчислений и гонораров вместе с пенсией в 33 тысячи рублей ей достаточно: «В совокупности с тем, что я зарабатываю у меня с доходами все нормально».

В молодости мало кто задумывается о пенсии. Вот и Ефим Шифрин получает «минималку» как работающий пенсионер в Москве. Выходит у звезды чуть больше 15 тысяч рублей. А все потому, что отказался в свое время от предложения отдела кадров Театра эстрады собрать документы и подать их на получения звания «заслуженного артиста», а теперь жалеет – ведь он не знал, что за звание будут доплачивать целых 30 тысяч рублей. Шифрин объяснил почему отказался от званий: «Когда-то я бежал от этого, казалось, что это такие советские атрибуты. Сравнивал с западными звездами». А когда в 2018 году стало известно о доплате, тоже не стал претендовать на звание «заслуженного»: «Как-то уже поздно. Заслуженным быть уже стыдно, потому что у меня ученики народные».

Особый балетный случай

Анастасия Волочкова который год в суде сражается за свою досрочную пенсию: пытается доказать, что натанцевала нужный балетный стаж. Пока не получается – Большой театр стаж балерины не подтверждает. Дело в том, что артисты театров балета, исполняющие сольные партии, как и артисты цирка (гимнасты, эквилибристы, акробаты) при стаже творческой работы не менее 15 лет имеют право на досрочную страховую пенсию по старости.

Такую пенсию вовремя оформил премьер Большого театра (это пожизненное звание) Николай Цискаридзе: «Что касается пенсии, то я ее оформил в 33 года, когда стал пенсионером и ветераном труда». Ректор академии Русского балета им. Вагановой народный артист Николай Цискаридзе теперь еще и телеведущий – ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале. Поэтому пенсия на повседневные нужды не тратит, она копится на специальном счете: «Я ее не снимаю. Как говорила моя няня, это гробовые. Никто не застрахован от того, что случится завтра. Предпочитаю, чтобы у меня была финансовая подушка безопасности…» Можно предположить, что пенсия народного артиста РФ Цискаридзе около 45 тысяч рублей.

Пенсии звезд:

От 15 до 34 тысяч рублей: Жанна Агузарова, Лариса Рубальская, Лолита, Юрий Лоза, Михаил Муромов, Амаяк Акопян, Михаил Боярский, Николай Дроздов, Ефим Шифрин, Регина Дубовицкая, Семен Альтов, Роза Сябитова, Дмитрий Дибров.

От 46 до 60 тысяч рублей: Ирина Муравьева, Юрий Стоянов, Елена Яковлева, Лариса Лужина, Татьяна Догилева, Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Проклова, Наталья Варлей, Лариса Гузеева, Евгения Симонова, Елена Сафонова, Ирина Розанова, Лариса Удовиченко. Надежда Кадышева, Ирина Аллегрова, Юрий Антонов, Валерий Леонтьев, Екатерина Шаврина, Вячеслав Добрынин, Владимир Кузьмин, Бари Алибасов, Игорь Саруханов.

*Минюст РФ включил Андрея Макаревича в список физлиц-иноагентов