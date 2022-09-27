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Политика27 сентября 2022 13:14

Предварительные итоги референдума в ЛНР: 97,82% за присоединение к России

97,82% жителей ЛНР на референдуме поддержали присоединение к России согласно предварительному подсчету
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Абсолютное большинство жителей ЛНР поддержали вхождение республики в состав России, следует из данных экзитполов

Абсолютное большинство жителей ЛНР поддержали вхождение республики в состав России, следует из данных экзитполов

Фото: Александр КОЦ

Появились первые результаты по референдуму в Луганской народной республике (ЛНР) по вопросу вхождения в состав России.

Общая явка в ЛНР составила 92,6%, при том, что для признания референдума состоявшимся достаточно перейти порог в 50% проголосовавших. Как следует из представленных данных, абсолютное большинство местных жителей поддержали присоединение к Российской Федерации.

Как проголосовали в ЛНР о присоединении к России: первые итоги референдума

Вопрос был сформулирован следующим образом: "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?".

Как следует из первых данных, утвердительно на него ответили 97,82% участников референдума. Эти данные озвучены после обработки 13% голосов.

Напомним, голосование стартовало в пятницу, 23 сентября 2022 года и проходило в течение пяти дней. Помимо ЛНР, в эти же сроки референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Спецоперация на УкраинеПолитика: ВЫБОРЫРеферендумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях