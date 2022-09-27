Бизнес просит дать отсрочку по мобилизации в России директорам заводов и важным специалистам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов и Российский союз промышленников и предпринимателей просят правительство дать отсрочку от мобилизации ключевым работникам важных для страны промышленных предприятий.

Как говорится в обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину Бориса Титова, омбудсмену поступает информация о том, что в некоторых регионах мобилизуют директоров предприятий и главных технических специалистов.

-Отвлечение ключевого специалиста промышленного предприятия от его прямых обязанностей способно нанести экономике не меньший ущерб, чем влечет за собой та или иная внешняя санкция. Полагаю, что нужно, не откладывая, взвесить, действительно ли необходимо призывать директоров заводов, главных инженеров и так далее, - считает Борис Титов.

В свою очередь Российский союз промышленников и предпринимателей призвал правительство дать право на отсрочку для ключевого персонала «технологичных производств с высоким уровнем требований к квалификации работников», ибо быстро найти новых с тем же уровнем квалификации не так-то просто.

Как следует из официального сообщения на сайте РССП, речь идет о ключевом персонале «из числа работников компаний с непрерывным производством, стратегически значимых компаний, системообразующих организаций российской экономики, опасных производственных объектов и критических объектов инфраструктуры, включая организации, которые входят с организациями оборонно-промышленного комплекса в единую производственную цепочку и обеспечивают сырьевую, производственную и технологическую безопасность указанных предприятий».

Также в РССП предупреждают, что рискованно призывать владельцев и руководителей компаний — особенно, когда речь идет о малом и среднем бизнесе. Это чревато остановкой таких предприятий и срывом контрактов — из-за того что мобилизованный глава фирмы не смог должным образом передать кому-то дела и урегулировать правовые вопросы.

Как пояснили «КП» эксперты, за этим кроется, в частности, такая коллизия. Хотя работники предприятий оборонно-промышленного комплекса имеют право на бронь, у этих предприятий есть еще поставщики и смежники, которые формально к ОПК не относятся. В том числе среди этих поставщиков немало малых и средних предприятий. А мобилизация человека, который владелец и гендиректор малого предприятия в одном лице, фактически означает, что больше не с кого требовать выполнения контракта. И спросить за его срыв тоже не с кого.

Обращения омбудсмена и РССП последовали за тем, как в правительство выстроилась чуть ли не очередь из отраслей, которые просят отсрочек для ряда своих сотрудников, а иначе грозят остановками производства, строек, полетов, срывом уборки и ростом цен на овощи и т.п.

А по малому и среднему бизнесу есть, в частности, предложение «Опоры России» : установить квоты по мобилизации с одного предприятия, а если призывается директор фирмы, предусмотреть переходный период хотя бы в несколько дней — чтобы он смог передать дела. Также ввести для таких случаев упрощенный порядок ликвидации юрлица и госрегистрации ИП — если дальше вести бизнес без мобилизованного вообще невозможно. А и правда, как это делать, если призванный предприниматель — и есть все ИП.

Сейчас, кроме оборонщиков, на отсрочку от частичной мобилизации получили право сотрудники отрасли информационных технологий, связи и массовых коммуникаций. Но далеко не все — предприятие должно соответствовать ряду требований (см. «Справку «КП»).

Тут, впрочем, тоже не обошлось без казусов. В частности — с профильным высшим образованием «по диплому». Подготовленный Минцифрой список специальностей и направлений подготовки, которые могут давать право на отсрочку, состоит из 195 пунктов. Некоторые телеграм-каналы уже успели поднять его на смех, обнаружив в перечне важных для страны специалистов дизайнеров и психологов. Объяснение дало само Минцифры: «ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей». Эксперты отрасли подтверждают: это так. Более того, базовое образование (пусть даже и профильное), полученное десять лет назад, в этой сфере уже мало чего значит — в «айти» и коммуникациях так быстро все меняется, что учиться надо постоянно.

СПРАВКА «КП»

Кому предоставили право на отсрочку

Право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники, сообщается в опубликованном Минцифры списке:

-аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

-операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

-зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

- организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.