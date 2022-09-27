Яркие фотопортреты и стильный дизайн: vivo представляет V25 Серию в России

Москва, 27 сентября 2022 года. vivo объявляет о выходе новой V25 Серии на российский рынок, представляя новинки V25 Pro с 120 Гц изогнутым 3D-экраном, V25 и V25e с 64 Мп ультрачувствительной камерой и гибридной стабилизацией. Стильные смартфоны с быстрой зарядкой FlashCharge, 8 ГБ виртуальным расширением памяти и корпусом из фотохромного стекла [1] доступны в различных цветовых решениях, которые будут притягивать взгляды окружающих. Элегантный дизайн и высокая производительность линейки открывают пользователям vivo новые горизонты для творчества и самовыражения.

V25 Серия — инновационная линейка смартфонов для стильных пользователей, которые всегда в процессе творчества, стремятся исследовать новые фотовозможности и делиться яркими моментами с близкими. Новинки серии не только соответствуют этой концепции, но и предлагают новые инструменты и функции. С помощью высокотехнологичных камер с интуитивно понятным управлением можно запечатлеть самые яркие события в жизни, а уникальный корпус смартфонов, меняющий цвет под воздействием ультрафиолета, будет привлекать внимание окружающих. Новые модели также оснащены мощным процессором с высоким коэффициентом энергоэффективности, новейшей технологией охлаждения и ёмким аккумулятором с возможностью быстрой зарядки.

Яркие и чёткие кадры — независимо от времени суток

Разработка передовых решений мобильной фотографии — стратегическое направление развития компании vivo. Продолжая развивать мобильную фотографию как важную часть культуры и повседневной жизни пользователей, новая V25 Серия предлагает усовершенствованные возможности камеры, инновационные технологии обработки изображения и новые инструменты для создания визуального контента.

64 Мп ультрачувствительная камера с оптической стабилизацией предлагает пользователю зафиксировать памятные мгновения во всех деталях даже ночью. Благодаря сочетанию возможностей оптической и электронной стабилизации изображения снимки получатся невероятно чёткими.

Гибридная стабилизация изображения позволит легко создавать превосходные видео прямо на ходу, сводя к минимуму размытие, вызванное дрожанием рук.

Создавать великолепные фотографии и впечатляющие портреты даже в условиях низкой освещённости поможет портретный режим с эффектом боке и яркими бликами, с помощью которого можно убрать несовершенства кожи и подчеркнуть естественную красоту. Также этот режим предлагает пользователям набор эффектов, придающих бликам на заднем плане разнообразные формы, за счёт чего фотографии выглядят более захватывающе.

Чёткость изображения — ключевой фактор не только при съёмке фото и видео-контента, но и селфи. Смартфоны V25 Серии оснащены фронтальными HD-камерами с автофокусом по глазам [2] и высоким разрешением: 50 Мп для V25, 32 Mп для V25 Pro и V25e. Кроме того, в V25 Pro доступен алгоритм ретуширования кожи с использованием искусственного интеллекта, который позволяет убирать несовершенства кожи и подчеркивать уникальные черты лица. Новинки V25 Pro и V25 получили обновлённую функцию режима портретной съёмки для фронтальной камеры, а все модели V25 Серии оснащены улучшенной функцией естественного портретного режима, которая позволяет делать высококачественные селфи и применять различные эффекты, улучшающие чёткость и естественность кадра.

Высокая производительность и энергоэффективность для повседневных задач

Технология объединения оперативной памяти смартфонов V25 Серии позволяет при необходимости увеличивать память на 8 ГБ, чтобы ещё быстрее запускать большое количество приложений. Так, нужные программы будут продолжать работать в фоновом режиме, что позволит с лёгкостью переключаться между ними. С помощью 256 ГБ [3] встроенной памяти можно хранить любимые файлы, а если этого не хватит — добавить до 1 ТБ дополнительно с помощью тройного слота для карт.

Высокопроизводительный процессор, быстрая зарядка FlashCharge и ёмкий аккумулятор обеспечивают высокую скорость работы смартфонов, превосходную многозадачность и мгновенный отклик. 6 нм платформа поддерживает высокую производительность, поэтому можно играть и монтировать видео в разрешении 4K — процессор легко обеспечит нужную производительность. Благодаря системе интеллектуальной зарядки, которая сводит к минимуму нагрев устройства, 66 Вт быстрая зарядка FlashCharge модели V25 Pro, заряжает смартфон всего за 15 минут до 42%, а 44 Вт быстрая зарядка FlashCharge смартфонов V25/V25e — за 30 минут до 61%/59%.

Инновационный дизайн — фотохромный корпус, меняющий цвет

Компания vivo использует инновационные материалы для разработки дизайна и цветовых оттенков корпуса, чтобы пользователи могли получить больше положительных эмоций и комфорта. Компания использует революционное антибликовое стекло с бархатистой поверхностью, которое меняет цвет под разными углами при воздействии ультрафиолета. В цвете «Лазурный берег» корпус старшей модели меняет цвет со светло-голубого на тёмно-синий, версия «Морская волна» модели V25 — с синего цвета на голубовато-зелёный, а оттенок «Восход солнца» V25e — с золотого на красновато-оранжевый цвет.

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1. Фотохромное стекло доступно только для модели vivo V25 Pro в цвете «Лазурный берег», vivo V25 в цвете «Морская волна» и vivo V25e в цвете «Восход солнца».

2. Только в моделях V25 Pro и V25.

3. 256 ГБ встроенная память только в моделях V25 Pro и V25.