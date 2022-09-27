Руководители медиагруппы «Комсомольская правда» вошли в «Топ-1000 российских менеджеров»

Владислав Гемст, первый заместитель генерального директора АО ИД «Комсомольская правда». Фото: архив медиагруппы «Комсомольская правда».

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» — ежегодный совместный проект Ассоциации менеджеров и издательского дома «Коммерсантъ». По мнению экспертов, это один из ведущих рейтингов профессиональной репутации управленцев высшего звена, к которому ежегодно присоединяются несколько тысяч топ-менеджеров российских и транснациональных корпораций, предприятий крупного и среднего бизнеса.

По заверениям руководства Ассоциации, в традиционный список входят управленцы, которые не только успешны и креативны в своей деятельности, но и имеют влияние на развитие своих отраслей и общества в целом. Именно поэтому рейтинг неизменно вызывает уважение экспертов на протяжении 23 лет.

Как утверждает «Коммерсантъ», в нынешнем году число новых имен в «Топ-1000» существенно увеличилось – список обновился больше чем на 40% и продемонстрировал свой исторический максимум. Основной причиной являются западные санкции.

В списке лучших управленцев страны в топ-100 коммерческих директоров в отрасли «медиабизнес» третью строчку рейтинга занял первый заместитель генерального директора Владислав Гемст. А заместитель генерального директора по GR Анжелика Сулхаева возглавила первую строчку рейтинга в топ-50 директоров по отношениям с органами власти в категории «медиабизнес».

Владислав Гемст, первый заместитель генерального директора АО ИД «Комсомольская правда»:

- Попадание в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» для представителей «Комсомольской правды» уже стало доброй традицией. И несмотря на турбулентное время, представители медиагруппы неизменно оказываются на лидирующих позициях. Если учитывать, что экспертами при составлении документа выступают лауреаты рейтингов прошлых лет и кандидаты рейтинга текущего года, которые оценивают коллег, а окончательные итоги верифицируются на заседаниях экспертных комиссий, то организаторам – Ассоциации менеджеров при поддержке «Коммерсантъ» удается максимально приблизиться к понятию объективной оценки профессиональной репутации коллег.

Парадокс, но пандемия, а затем и новые вызовы, послужили катализатором цифровизации медиа и открыли для издателей новые возможности. За полтора-два года мы научились сначала вести бизнес полностью в дистанционном формате, а потом и в экспериментальном «гибридном». При этом самым серьезным образом нарастили нашу цифровую аудиторию и компетенцию в новых интернет и радио форматах. Мы ищем и открываем новые механизмы интеграции и взаимодействия наших медиа. Запускаем новые проекты. Рассматриваем наш интернет синдикат KP Digital, в который входят четыре сайта www.kp.ru, www.radiokp.ru, www.teleprogramma.pro, www.sportkp.ru, как лидирующий на рынке. В рамках синдиката нам удается спешно реализовать потребности любого российского рекламодателя и охватить практически все целевые группы.

Некоторые из показателей говорят сами за себя. Так, общее число просмотров видео, которое создал наш «комсомольский» видеопродакшн, за 2021 год составило свыше 1,4 млрд. Только за первое полугодие подкасты радио «Комсомольская правда» на всех платформах слушали и скачали почти 62 млн раз, а по итогам 2021 года – 103 млн раз.

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора по GR АО ИД «Комсомольская правда»:

Анжелика Сулхаева, заместитель генерального директора по GR АО ИД «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Возглавить столь уважаемый рейтинг в своей категории вдвойне приятно, потому что это признание коллег, за что всем большое спасибо. Знаю, что выбор кандидатов осуществляется не только по предложениям экспертного совета Ассоциации менеджеров и финалистов прошлых лет, но и с учетом рейтингов цитируемости в средствах массовой информации по данным Медиалогии. А рейтинги эти у «Комсомолки» и работающих в ней персон традиционно высокие. Это не удивительно. Ведь недельная аудитория всех медиаресурсов группы – свыше 60 млн, у флагманского сайта KP.RU ежемесячное число уникальных пользователей 60,7 млн, а число просмотров страниц за месяц достигает 209 миллионов. На наши сообщества в социальных сетях подписаны почти 5 млн человек.

Как медиаменеджер, отвечающий за GR, не могу не отметить колоссальную роль не только digital-проектов «Комсомолки», развития видео, подкастов, где мы ставим очередные рекорды по просмотрам и прослушиваниям, но и роль принта.

Мы видим, что именно информация на газетных полосах воспринимается максимально достоверно, содержит важную и актуальную информацию, которую обсуждают, которой делятся, которую цитируют и, что самое главное, которой доверяют.

С начала пандемии мы выпустили более 100 млн. экземпляров газет – речь про специальные выпуски на эту тему по всей стране, а сейчас первыми из СМИ запустили газеты с максимально важной и полезной информацией для жителей ДНР и ЛНР, а также освобожденных территорий. Общий тираж каждой такой серии от 400 до 650 тысяч экземпляров - волонтеры раздают газеты на этих территориях абсолютно бесплатно. Эти же спецвыпуски распространяются по объектам социальной сферы. Это колоссальный труд и невероятная отдача от аудитории, для которой эти газеты выходят, начиная с мая текущего года. Такое признание людей для медиагруппы, для всех работающих в ней коллег, бесценно.