Расстрел школьников в Ижевске: Как человек с диагнозом «шизофрения» смог получить два пистолета и полторы сотни патронов

Артем Казанцев сам закончил школу №88

Следователи продолжают разбираться в деталях биографии 34-летнего Артема Казанцева, устроившего бойню в ижевской школе №88.

Напомним:

- Утром 26 сентября вооруженный двумя пистолетами мужчина вошел в здание школы, застрелил охранника-пенсионера и далее перемещался по этажам, продолжая убивать.

- Когда к школе приехали бойцы Росгвардии, Казанцев забаррикадировался в одном из классов, а затем покончил с собой.

- Погибли 17 человек (дети и трое педагогов).

- Еще более двадцати человек ранены. Самых тяжелых пациентов доставили в Москву.

Утром 26 сентября вооруженный двумя пистолетами мужчина вошел в здание школы, застрелил охранника-пенсионера и далее перемещался по этажам, продолжая убивать. Фото: REUTERS

ДИАГНОЗ

Зачем? За что? На нерасстрелянных обоймах с патронами убийца написал красным слово «ненависть». На футболке нарисовал свастику.

Известно, что Артем Казанцев когда-то и сам учился в той же 88-й школе. Но это было давно - ушел после девятого класса в далеком 2000-м.

Одноклассники вспоминают его не очень общительным и, мягко говоря, не самым популярным парнем в классе. После школы никто из них с Казанцевым не общался. Известно, что воспитывался в неполной семье - жил с мамой и бабушкой (она когда-то работала в той же школе вахтершей). А в 23 года (в 2011-м) молодой человек оказался в психиатрии. После нападения на знакомую (махал ножом, слава богу не порезал) попал на обследование и получил официальный диагноз: «вялотекущая шизофрения».

Так кому же Казанцев пошел мстить в свою бывшую школу?

ПОЛТОРЫ МИНУТЫ ДО СМЕРТИ

- В последнее время они жили только с мамой, но даже с ближайшими соседями не общались, - рассказывают жильцы многоэтажки, из которой Казанцев утром в понедельник отправился убивать людей...

Говорят, что на улицу мужчина выходил редко. А если выходил, в одежде преобладал черный цвет. На приветствия не отвечал.

При этом об увлечении Казанцевым стрелковым оружием никто из соседей никогда не слышал. Бывшие одноклассники только припомнили, что мальчик в школьные годы увлекался компьютерными стрелялками и играл получше многих сверстников.

Я прошел по последнему маршруту Артема Казанцева - средним шагом от его подъезда до ворот школы 1 минута 36 секунд.

Фотографии из класса, в котором Казанцев покончил с собой уже облетели интернет - два пистолета, к рукояткам которых привязаны самодельные брелки, и больше двадцати магазинов с патронами.

Если у человека был диагноз по психиатрии (то есть, блок на получение оружия легальным путем), откуда он взял два ствола?

Когда к школе приехали бойцы Росгвардии, Казанцев забаррикадировался в одном из классов, а затем покончил с собой. Фото: REUTERS

«13 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК НА УЧЕТЕ»

Известно, что в начале сентября Казанцев побывал на плановом приеме у своего психиатра (все стоящие на учете обязаны «отмечаться» у специалистов каждые два-три месяца). Ездил в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу - это на окраине города, дальше начинаются леса.

В коридорах много людей. Кто-то явился для подтверждения водительских прав, кто-то - на «плановое». Рядом со мной сидит мужчина лет пятидесяти, читает книгу. Обычный такой дядечка. Заговорили. И в какой-то момент он вдруг совершенно спокойно признается:

- У меня параноидальная шизофрения. В 18 лет выявили. Я в свое время сам учился на медика, поэтому я, можно сказать, образцовый больной (мужчина постоянно используется это слово вместо «пациент», - Авт.). Потому что я всю жизнь пью свои лекарства...

Казанцева (мужчину в черном с длинными волосами никто из «плановых») не вспомнил.

Завотделением - женщина с заплаканными глазами - едва услышав, что я журналист, выпроводила меня из кабинета. Эмоционально инкогнито выступил один из психиатров, куривший за территорией:

- Он не мой пациент, но ситуацию, конечно, мы с коллегами после случившейся трагедии обсуждали. Начнем с того, что за десять лет этот человек как минимум дважды проходил лечение здесь в стационаре. Да, около трех недель назад он был на приеме. Его состояние, насколько я знаю, у специалиста никаких вопросов не вызывало. Но Казанцев ведь мог его обмануть. Мог после визита к психиатру прекратить прием препаратов и вернуться в свое больное состояние. Принимает больной лекарства или нет - удаленно никто проследить не может. Это все только на его совести. В нашей республиканской психиатрии 13 тысяч человек состоят на учете. Как за каждым уследишь?

По словам источника в правоохранительных органах, есть основания полагать, что массовое убийство Артем Казанцев планировал около года.

Взять хотя бы то же оружие...

Погибли 17 человек (дети и трое педагогов). Фото: REUTERS

ОРУЖИЕ ДЕЛАЛИ ДЛЯ КИЛЛЕРА?

- Судя по всему, оно было куплено на черном рынке, - говорит источник.

Мы показали фотографию найденного у Казанцева оружия эксперту Вячеславу Ванееву, руководителю общественной организации «Право на оружие».

- Это переделка из травматического или охолощенного пистолета. Обратите внимание на выступающую часть ствола - такое делается для глушителя. Можете сами предположить, кому нужна в пистолете такая «функция».

- Переделку готовили для киллера?

- Я бы не стал этого исключать. Возможно мастер делал пистолеты, рассчитывая на будущий заказ. Совершенно точно два пистолета переделывал один человек - они идентичны. Но на самом деле серьезные преступники не берут переделки. Потому что там всегда есть риск, что будет осечка, что ствол перекосит и патрон застрянет. (В декабре 2021-го душевно больной москвич устроил стрельбу в МФЦ - убил двух человек, а скрутить его смогли только потому, что переделанный «травмат» заело, - Авт.).

Отдельно Ванеев прокомментировал и обоймы с патронами, которые Казанцев принес с собой.

- Сами обоймы - стандартные. Пустые, без патронов, он мог их запросто купить через интернет даже не имея лицензию на оружие. А вот патроны явно тоже были куплены на черном рынке. По фото я вижу: это калибр 9х18 мм, который делается для пистолета Макарова.

Закуп Артемом Казанцевым оружия и боеприпасов эксперты оценивают в сумму около 60-70 тысяч рублей. В следствии не исключают, что на «акцию» убийца копил несколько месяцев, собирая деньги с пенсии.

Еще один вопрос: где Казанцев учился стрелять? Стрелковые клубы исключаются - там все клиенты обязаны предоставлять справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, а также справку об отсутствии судимости. Остается один вариант. Вероятно, Казанцев выезжал за город (до леса можно добраться междугородним автобусом за 20-30 минут).

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