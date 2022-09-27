Сербский наблюдатель Веджлевич: В Херсоне мы не увидели нарушений

Группа иностранных наблюдателей в школе №37 наблюдала за тем, как члены избирательной комиссии вскрывают урны и ведут подсчет голосов тех, кто проголосовал на референдуме. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Группа иностранных наблюдателей в школе №37 наблюдала за тем, как члены избирательной комиссии вскрывают урны и ведут подсчет голосов тех, кто проголосовал на референдуме.

Ваш корреспондент попросил наблюдателя из Сербии прокомментировать то, что увидел во время этого референдума он и его коллеги

- Меня зовут Горан Веджлевич, я юрист и у меня большой опыт работы на референдумах в непростых условиях. Я был наблюдателем во многих странах мира. Я был в Крыму в марте 2014-го.

Все что мы увидели – никаких нарушений не было. Люди ясно, демократически выразили свою волю. И это самая важная вещь. Я не видел ни одного нарушения. Если бы мы это видели - мы бы это зафиксировали.

Коллеги из других стран со мною полностью солидарны. Это ненормальные условия. Соблюдать здесь полностью международные стандарты никакой возможности нет.

Но и в таких условиях это очень хорошо сделано. Как профессионал вам говорю.

Безопасность, конечно, нельзя назвать хорошей. Но я работал на выборах на Балканах-- там тоже были проблемы. Мы с 1992-го по 1999 года все это проходили. И брат в брата стрелял, и все, что мы видим тут.