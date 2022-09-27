Перестаньте называть уезжающих «крысами»

Человек имеет право на слабость. Даже мужчина. Фото: REUTERS

Для начала: я не хочу и не могу никого осуждать.

Вы не поверите, но человек может пугаться. Имеет право на слабость. Даже мужчина. Вопрос способен ли человек с этим страхом совладать.

Человек имеет право не быть патриотом. Ну и давайте честно - у людей могут быть серьёзные претензии к государству, власти и чиновникам. Пока критической ситуации нет, это не вылезает. Простая схема: меня государство не трогает - я живу как считаю нужным и не трогаю государство.

А теперь ситуация кардинально изменилась. И люди побежали. Оправдывая себя тем, что и страна не та, и власть не очень. Даже как бы патриоты находят оправдания: мосты не бомбят, Ургант вернулся, виновные в ошибках не расстреляны. Поехал я.

Смеяться и осуждать я не готов. Уезжают-то люди не глупые, пассионарные, средний класс, айтишники, люди, способные созидать в России.

Но вообще-то претензии к государству есть и у людей, кого принято презрительно величать "ватниками". Начиная от ударов по центрам принятия решений и заканчивая бытовой миграционной политикой. Тоже могли бы побежать.

И тут мы приходим к основному. Боятся все.

Люди, которые остаются, также боятся, у них такой же стресс, как у беглецов. Но есть то, что даёт им силу не бежать. Мужчины и женщины, которые остаются, обладают Мужеством. Мужество, это одна из составляющих достоинства.

Кто-то вопреки всему продолжает свой бизнес. Кто-то продолжает работать на заводе, в метро, на стройке. Кто-то идёт по мобилизации.

Кто-то будет продолжать волонтерить в тылу. А нам, давайте откровенно, понадобится больше сборов в помощь армии. Армия становится больше, скоро зима, чиновничья машина неповоротлива. Но и чиновники тоже остаются. Со всеми нашими претензиями к ним, но они здесь.

Меня коробит, когда уезжаюших называют "крысами, которые бегут". Перестаньте. Это люди. Слабые. Испуганные. Но люди. Кто-нибудь из них, возможно, передумает и вернётся. Мы что, отвергнем их?

Кто-то не вернётся. Будут и те, кто станет издалека писать глумливые вещи про Россию в стиле "так вам глупому быдлу и надо".

В глубине же, многие из них, до конца жизни будут помнить, как бежали, гонимые животным страхом.

Оправдывать уезжающих я не хочу. Оно им и не к чему, они сами себе все красиво объяснили, когда бежали, оставляя свои семьи и своих женщин.

Но мы все делаем выбор. Одни в пользу страха. Другие в пользу мужества вопреки обстоятельствам. Это очень трудный выбор. Но вторых гораздо больше.

И возможно, так в России создаётся новое общество. Общество бесстрашных.