«Вообще не волнует»: Андрей Кончаловский о решении не отправлять российские фильмы на «Оскар»

Андрей Кончаловский заявил, что его не волнует решение Киноакадемии РФ не отправлять фильмы на «Оскар» Фото: Иван МАКЕЕВ

На днях президиум Киноакадемии России принял решила не отправлять российский фильм на соискание «Оскара». Вручение очередной (в 95-й раз) премии Американской киноакадемии пройдет только 12 марта следующего года в Лос-Анджелесе. Но все страны уже на низком старте и выдвигают своих кандидатов. В российском лонг-листе стояли картины: «Межсезонье» Александра Ханта, «Декабрь» Клима Шипенко, «Нуучча» Владимира Мункуева, «Сердце пармы» Антона Мегердичева, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого и другие.

И вот стало известно: никто из наших за «Оскаром» не поедет. Хотя американская киноакадемия не отказывалась от участия российских картин.

Тем не менее Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков счёл бессмысленным сегодня направлять российские фильмы на конкурс в Америку.

Решение не выдвигать отечественный фильм на номинацию премии «Оскар» руководство Киноакадемии РФ приняло, не поставив в известность председателя российского оскаровского комитета – кинорежиссера Павла Чухрая. Павел Григорьевич узнал эту новость от журналистов.

«Это неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно», – высказался Чухрай. И в знак протеста покинул свой пост председателя оскаровского комитета РФ, который он занимал после смерил кинорежиссера Владимира Меньшова.

Мы попросили Павла Григорьевича объяснить свою позицию. Может быть, что-то еще им двигало, кроме обиды. Но Чухрай комментировать не захотел, сказал, что не считает нужным развивать эту тему.

Стоит напомнить, лет 25 назад фильм Павла Чухрая «Вор» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Вообще десятки российских фильмов номинировались на «Оскар».

Но получили премию – единицы. Из игровых отечественных «Лучшим фильмом на иностранном языке» стала в 1969-м году «Война и мир» Сергея Бондарчука, в 1981-м - «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, в 1995-м - «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Но были и другие лауреаты. В 1942 году премию «Оскар» получил советский документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина. В 2000-м короткометражный анимационный фильм «Старик и море» Александра Петрова.

Мы позвонила патриарху отечественного кино - режиссеру Андрею Кончаловскому, который не только входит в российскую Киноакадемию, но три его фильма бились за «Оскар» («Дорогие товарищи!», «Дом дураков» и «Рай»).

- Честно говоря, мне все равно, будут наши фильмы номинироваться на «Оскар» или не будут, - сказал KP.RU Андрей Кончаловский. - Когда-то «Оскар» был не только премией. Это была путевка в жизни. А сегодня – это шоу. Поэтому нет никакой разницы, получишь ты «Оскара» или нет. Особенно это не имеет значения, если ты живешь не в Америке. Меня это вообще не волнует. Сегодня есть более важные вещи, чем «Оскар». В том числе в российском кинематографе.