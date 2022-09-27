Таджики, узбеки, киргизы, уроженцы Херсона: мигранты выстраиваются в очередь, чтобы записаться на военную службу

Мигранты идут служить в Российскую армию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как только автобус-гармошка тормознул на остановке и открыл двери, в него тут же ринулся народ. Давка! Женщине в куртке контролера даже пришлось прикрикнуть. Оказавшиеся внутри счастливцы-мигранты тут же занимали сидячие места. За минуту автобус оказался забит под завязку. Тронулись.

Минут через пять один из пассажиров - бородатый мужчина дет тридцати - устроил «бунт» против социальной несправедливости.

- Мужики! - обратился он в конец салона по-русски. - Около вас женщины стоят. Нам минимум полтора часа ехать. Уступите им места. Мы же мужчины, мы - потерпим!

Кто-то «по классике» сделал вид, что не услышал и вообще спит. Кто-то поерзал, но остался на месте. Встал только один, помахав рукой «революционеру».

- Извини, брат, я просто не увидел…

Затем встали еще двое.

«ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ, СКОЛЬКО ДАЕТ ГРАЖДАНСТВО!»

Городские автобусы, которые курсируют между метро «Бульвар Дмитрия Донского» и Миграционным центром «Сахарово» в Новой Москве, отъезжают каждые 15 минут. И чаще всего, как говорят «бывалые», в них аншлаги. Можно еще от метро на такси проехаться (300 рублей с человека), но большинство из экономии едут на автобусе.

В МЦ-1 мотаются мигранты со всей столицы. Кому патент на работу оформить (для этого нужно пройти кучу процедур, включая снятие отпечатков пальцев), кому - подать на РВП (разрешение на временное проживание - необходимое условие для получения вида на жительство (ВНЖ) в будущем), кому еще чего. С прошлой недели в «Сахарово» запущена новая услуга. Иностранцы, желающие получить гражданство России по упрощенной процедуре, могут здесь подписать контракт на службу в армии, а затем подать заявление на получение заветного паспорта РФ.

Спрашиваем у стоящих рядом мужиков (на 90% это приезжие из Узбекистана и Таджикистана), нет ли среди них будущих контрактников. Покачали головой.

- На самом деле я слышал, что среди земляков желающих много, - говорит таджик Фируз. - Да, можно попасть на фронт, а там неизвестно как все сложится. Но многие готовы рискнуть. Ты не понимаешь, сколько дает гражданство, если человек хочет остаться здесь насовсем!

И объясняет на своем примере.

- Ну вот смотри. У меня сейчас РВП, как раз еду подавать на ВНЖ. Я работаю по патенту - каждый месяц обязан заплатить 6 тысяч рублей. Помимо этого, если мой патент выдан в Москве, я не имею права работать в Московской области. А с работой всякое бывает. Сегодня есть, завтра потерял. Нужно вертеться. Я хочу в будущем получить гражданство России. Но этот процесс может занять 5-7 лет, а то и больше. И все это время я должен ходить по струнке, чтобы нигде не «накосячить». Потому что даже переход улицы в неположенном месте - это штраф по административной статье. А две административки в течение года - депортация, а то и с последующим запретом на въезд. Я себя вот так держу, - сворачивает кулак. - А когда я гражданином буду, я буду свободен. Смогу работать, где хочу, смогу получать «социалку» (Фируз держит за руку беременную жену – Авт.). Так что... Сам я контракт подписывать не хотел бы, но многие наши считают, что закон об упрощенном гражданстве - это шанс.

ИНЖЕНЕР С ПОВЕСТКОЙ

Наш разговор какое-то время внимательно слушал прислонившийся к двери мужчина-киргиз. Он оказался единственным на весь автобус человеком с книгой - мемуары американского нейрохирурга Генри Марша. На русском.

На сто с лишним пассажиров - всего с пяток «лиц славянской национальности». По соседству стоит парень с русыми волосами.

- А ты откуда? Зачем в «Сахарово»?

- Я местный, я в МЦ как раз работаю, в инженерной службе. Из военкомата еду. Вчера повестку получил. Дали неделю на сборы. Несколько дней поработаю и пойду.

- Тебе сколько лет?

- 27.

- Служил?

- Нет. И военной специальности у меня нет.

- Можешь написать на горячую линию, если хочешь оспорить повестку. Ты же не попадаешь под критерии частичной мобилизации.

Инженера такие слова искренне возмутили.

- Да не буду я ничего оспаривать! Я пойду. Просто я со школы в патриотических клубах занимался. Я не служил, но стрелять умею, автомат Калашникова с закрытыми глазами разберу. Возможно, я в каких-то базах был как человек из патриотических клубов, поэтому повестку и направили. Через неделю я должен явиться в военкомат. Так что, если вызвали - я пойду.

Давешний киргиз с книгой поднял на парня глаза, посмотрел на него сосредоточенно и коротко одобрил:

- Мужик!

Когда выходили из автобуса в Сахарово, сразу несколько человек похлопали мобилизованного по плечу:

- Береги себя!

НА ВСЕ ГОТОВЫ

В «Сахарово» для желающих подписать контракт выделили отдельно стоящий корпус. В прошлый четверг, когда мэр Сергей Собянин сообщил об открытии на территории Миграционного центра «полноценной инфраструктуры содействия Минобороны в организации поступления на военную службу иностранных граждан», его оперативно обустроили инженерными сетями.

- Да идут туда люди, идут, - подтвердил охранник в салатовый жилетке (на входе у всех проверяют паспорта - пускают только с иностранными). – В основном Средняя Азия.

Но день на день не приходится. Например, 26 сентября, возле входа номер 6, где организовали пункт приема мигрантов на военную службу, стояла толпа добровольцев. Таджики, узбеки, киргизы - люди самых разных национальностей, возрастов и профессий. На следующий день залы были на удивление пусты. Но местные служащие уверены, что это временное затишье, и скоро народу опять прибавится.

- Мы предлагаем зарплату 190 тысяч рублей в месяц, полный пакет соцгарантий и возможность оформить российское гражданство в упрощенном порядке за те два месяца, что человек проходит обучение, - объяснили корреспондентам KP.RU в миграционном центре "Сахарово". – Но многие не из-за денег сюда идут, особенно те, кто с территории Украины приехал. Вот вчера был паренек из Херсонской области. Сначала хотел записаться просто в добровольцы, но в военкомате ему сказали, что без гражданства РФ не получится. Он решил обоих зайцев поймать: и гражданство получить, и уехать в зону боевых действий. И таких идейных и на все готовых на самом деле - довольно много.