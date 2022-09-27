«Он не умирал в нищете. Деньгами помогала Пугачева и Кобзон!» : Продюсер рассказал о последних дня Бориса Моисеева

После третьего инсульта сердце 68-летнего Бориса Моисеева остановилось. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После третьего инсульта сердце 68-летнего Бориса Моисеева остановилось. В последние годы, по словам промоутера Сергей Лаврова, Моисеев жил затворником.

- Мы дружили с Борисом более 20 лет. Я сделал ему порядка 100 концертов. Но в последнее время Боря не отвечал на звонки, — рассказывает KP.RU звездный продюсер Сергей Лавров.-

Боря был уже совсем плох. Мало двигался, мало с кем общался. Рядом был только его директор Сергей Горох. Почему Моисеев не выходил с нами на связь? Понимаете, он был до болезни очень сильным человеком, лидером по натуре. А после инсульта он просто не хотел, чтобы его видели слабым. Хотел запомниться зрителям балагуром, шутником. Он вообще был веселым парнем. С ним всегда было приятно поговорить. Помню, как он рассказывал про свои первые зарубежные гастроли, куда его отправили вместе с Надеждой Бабкиной.

С собой им дали «три копейки», которые Боря тут же спустил на шмотки: джинсы, куртки.

А на еду денег не осталось. Купил на остатки валюты банан и растянул его на весь день.

Потом, когда вернулся в отель, его просто сшиб аромат тушенки и гречки. Запах привел его к номеру Бабкиной. Та приоткрыла дверь и засмеялась: «Жрать хочешь? Вас много, а деревня одна!» И захлопнула дверь перед его носом.

Но потом все же расчувствовалась и накормила Борю гречкой. С тех пор они подружились.

С Борей вообще было легко. Не капризный, простой. Приезжаем на гастроли, поклонницы ему «Боря! Боря!» А он им: «Борщ будет, бабоньки?» Они ему тут же откуда-то целую кастрюлю несут. Он был действительно народным артистом.

Боря зарабатывал много, но был плохим бизнесменом. У него был продюсер Евгений Фридлянд. Пятьдесят процентов заработка Моисеева себе забирал Евгений. Боря многого не нажил: купил крохотную квартирку в Болгарии, в каком-то неблагополучном доме. Ну была еще у него квартира в Юрмале. И в Москве небольшая квартира на Садовом. Миллионером он не был.

Но когда Моисеев заболел, финансово помогла ему Алла Пугачева и Нелли Кобзон. Он не умирал в нищете, рядом были его знаменитые подруги.

- А детей у него не было?

- Боря был мастером пиара, мог выдумать что-то про детей, но нет, семьи у него не было. Он считал своей дочерью Кристину Орбакайте, которая выросла на его глазах. Так и говорил про нее: «Она-моя дочь!»