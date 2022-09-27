Касым-Жомарт Токаев: Казахстан будет развивать союзнические отношения с Россией

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Власти Казахстана намерены и впредь развивать союзничество с Россией, об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью города Шымкент.

«Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, с Турцией, Мы будем развивать взаимовыгодные связи со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Наши важнейшие приоритеты - единство и согласие»

Президент Казахстана считает, что в нынешний сложный период, когда ситуацию усугубляет санкционное противостояние крупных держав, особенно важно сохранить согласие народа Казахстана. «Источник благополучия - наше единство. Благополучие означает экономику, а единство - политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри. Поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике. Эта позиция высоко оценена международным сообществом и отвечает высшим интересам нашей страны. А во внутренней политике наши важнейшие приоритеты - единство и согласие», - сказал президент республики.

Он подчеркнул, что внешняя политика Казахстана призвана обеспечить благоприятные условия для дальнейшего укрепления государственности.

На встрече с горожанами президент напомнил, что отныне парламент страны и местные органы власти будут формироваться по смешанной системе, в стране принимаются конкретные политические шаги для установления устойчивого баланса между ветвями власти, ряд полномочий президента передан парламенту. Главы регионов будут избираться на альтернативной основе, вводятся прямые выборы глав сельских поселений.

«Укрепляется диалог власти и общества. Реализуется концепция «слышащего государства». В эту масштабную работу вовлечено всё общество. Нам не следует останавливаться на достигнутом. Мы все должны двигаться вперёд по этому пути, - убеждён Касым-Жомарт Токаев. - Мы приступили к строительству Справедливого Казахстана. Проводя глубокие преобразования, мы осуществляем модернизацию страны». Глава государства напомнил, что проводимые политические реформы направлены на реализацию принципа «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство».

Токаев отметил, что в непосредственной близости от Шымкента находится один из крупнейших рынков Центральной Азии – Ташкентская агломерация, поэтому город должен быть конкурентоспособным во всех отношениях. «С учётом этого поручаю до середины следующего года пересмотреть генеральный план города», – сказал президент Казахстана.

«Проявить человечность, терпение и организованность»

Ранее в этот день Касым-Жомарт Токаев посетил Туркестан, которому предложил присвоить статус духовно-исторической столицы Казахстана. На встрече с жителями древнего города президент также говорил о политике страны на международной арене.

«Как известно, ситуация в мире стала очень напряженной. В сопредельных странах происходят конфликты. Многие люди из соседней страны в поисках убежища пересекают нашу границу. В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам. Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов. Сила нашего народа – в единстве, рассудительности и толерантности. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент не смог обойти стороной тему прибывающих в Казахстан россиян. Он процитировал казахскую пословицу «Добрые отношения с соседями – залог спокойствия».

«Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России, - сказал президент Казахстана. - Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры. В этой сложной ситуации мы должны в первую очередь проявить человечность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно делать свою работу.

При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что «приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведём переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие».