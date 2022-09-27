Геннадий Онищенко - о трагедии в Ижевске: Нужна серьезнейшая переоценка охранных мероприятий. Пусть будет перебор, но превращать школу в тир безответственно

Академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 27 сентября, у нас в редакции побывал доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Прежде всего, мы обсудили с ним трагедию, которая произошла 26 сентября в школе № 88 в Ижевске. 34-летний Артем Казанцев зашел в свою родную школу и открыл стрельбу. По последним данным, от его рук пострадали 39 человек, 11 детей и 6 взрослых погибли.

Вот фрагмент нашего прямого эфира…

… - Геннадий Григорьевич, подобное уже было не так давно в Казани. И тогда на уровне высоких властных структур были приняты жесткие меры. Что надо еще сделать, чтобы фашисты в России не убивали наших детей и их учителей?

- По фашистам я не специалист, конечно…

- Убийца был с фашистской символикой.

- Прежде всего, хотел бы выразить искреннее сочувствие родителям, потерявшим детей. Детям, потерявшим родителей – учителей. И, конечно, коленопреклоненно сказать спасибо педагогам, которые собою закрыли учеников от этого недочеловека.

Я не собираюсь обвинять психиатров, которые «просмотрели» больного (уже известно, что преступник страдал шизофренией), но это, действительно, очень тревожная ситуация, когда человек против своей природы идет убивать детей.

Но к системе учета и лечения психиатрических пациентов есть вопросы.

Еще с 80-х годов, когда мы начали раскрываться, демократизироваться, нашли себе друзей за океаном, нас обвиняли, что у нас есть политическая психиатрия. Сейчас ее нет.

Но есть и второе слагаемое этой ситуации. Показали арсенал боевых патронов у преступника.

Помню, когда у меня была охрана, мы из Хабаровска летели и мой охранник в ранге подполковника сдавал в самолете перед регистрацией свое оружие. Произошел непроизвольный выстрел. Так мы за этот единственный патрон отписывались месяц. Рапорты, докладные... А тут целый арсенал! Откуда они у мужчины, кто ему переделал в боевые два травматических пистолета?

- Надеемся, компетентные органы найдут ответы на эти вопросы и виновные будут наказаны.

- Оборот оружия – острая проблема. В прошлом созыве Госдума все кручинилась, что запрет для граждан на личное оружие - это нарушение демократии. Вы, журналисты, тоже невольно помогаете таким преступникам.

- Каким образом?

- Вы буквально месяц назад смаковали подобную трагическую ситуацию в США.

Освещали во всех деталях, со всеми нюансами. Просто краткий курс молодого убийцы.

- Мы информировали, но не смаковали!

- Пока мы все эти глобальные вопросы решаем, нужно защищать школы.

Я ходил в школу с первого по десятый класс с портфелем, меня никто не провожал. Сегодня мы провожаем детей, встречаем, всех родителей знаем. Есть у нас всякого рода камеры наблюдения. Наверное, надо добавить к этому программу распознавания лиц. Её несложно установить. Все школьные здания огорожены.

Где же происходит сбой в цепочке?

Сегодня по всей стране должны пройти серьезнейшие переоценки охранных мероприятий.

Пусть будет перебор, но превращать в тиры наши образовательные учреждения – это с нашей стороны безответственно.