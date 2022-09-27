27 сентября умер Борис Моисеев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

У Бориса Моисеева, который умер сегодня на 69-м году жизни в полном одиночестве, не осталось детей и внуков. Артист одним из первых в шоу-бизнесе заявил о своей нетрадиционной ориентации и не собирался жениться ни ради пиара, ни ради брутального образа. Самый близкий родственник Моисеева - 82-летний брат Маркс Толкач, который давно живет в Канаде. Именно он рассказал KP.RU о непростых отношениях в семье.

- У Бориса, кроме меня, остался племянник Володя (это сын двоюродной сестры певца. - Ред.), он сейчас живет в Израиле . Моя дочь Света - в Германии, - начал Маркс Михайлович и тут же осёкся. - А вот племянников от старшего брата Анатолия, ныне покойного, я не хочу называть: тот не любил Бориса, и Борис его тоже. Они никогда не общались.

В разные годы в многочисленных интервью Моисеев уверял: мол, семья стыдится его ориентации. Однако, по словам брата, это не так.

- Ничего подобного, - категорически опроверг Толкач. - Нас было три брата: Анатолий старший, я средний, Боря младший. С самого детства даже наша мать Толика не любила, почему-то всегда называла его Гитлером. Вот и мы за всю жизнь близки так и не стали. Анатолий выучился в мореходке, ходил в плавание, хорошо зарабатывал, но маме ничем не помогал. Помню, однажды я уезжал в командировку в Англию, попросил его забрать старенькую мать к себе на месяц. А когда я вернулся, она уже ослепла. Оказалось, брат все это время держал ее в каком-то темном гардеробе, куда вешают пальто...

Тайна семьи Бориса Моисеева

Между тем, Борис Моисеев, выросший в шоу-бизнесе под крылом Аллы Пугачевой, четко усвоил главное правило Примадонны: хочешь быть интересен публике - создай о себе легенду, придумай драму. Так родилась история о том, что Моисеев появился на свет в женской исправительной колонии, где его мать Геня Борисовна якобы отбывала наказание как политзаключённая и забеременела от смотрителя. Этот миф Маркс Толкач опроверг почти 10 лет назад, а вслед и самому Борису Михайловичу пришлось покаяться: мол, соврал ради пиара, а мать в тюрьме никогда не сидела. Однако, даже Википедия до сих пор приводит эти данные как неопровержимый факт.

- У всех трех братьев в нашей семье, несмотря на слухи, один отец - Михаил Харитонович Толкач, - заверил KP.RU брат Моисеева. - Человек он был хороший, но война родителей разлучила, они разошлись. Мать наша была ярой коммунисткой, никогда не врала: я до сих пор верю, что нас троих она родила от одного мужчины. И несмотря на расставание родителей, спустя 14 лет после моего рождения на свет появился Боря. Так бывает - отец иногда к нам приезжал. Я и сейчас помню эти картинки из детства, когда он привозил мне в подарок то велосипед, то трубу...

Легенда о внебрачном сыне Бориса Моисеева

Кроме того, Толкач опроверг легенду о внебрачном сыне Бориса Моисеева. Сам артист в своё время утверждал, что в Кракове у него есть сын Амадеус от актрисы Эугении Плешките (она умерла в 2012 году. - Ред.) и даже внук. Такие люди действительно существуют, но родня певца уверена, что он не имеет к ним никакого отношения.

- Никакого сына нет и никогда не было, - заявил Маркс Михайлович. - Поверьте, мы бы знали. Тем более, что моя жена (танцовщица Людмила Чеснулявичюте. - Ред.) много лет работала с Борей в трио "Экспрессия", даже жила с ним в одной квартире. Люда знает о Борисе всё! Он точно не имел детей. И любой тест ДНК это подтвердит.

Впрочем, дочь у Бориса Моисеева все-таки осталась, пусть и не родная: в начале "нулевых" певец стал крестным отцом Ксении Иратовой - единственной дочки своей близкой подруги Алены Апиной.

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