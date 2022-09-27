Родной брат Бориса Моисеева озвучил то, что не успел сказать артисту при жизни

На 68 году жизни умер Борис Моисеев Фото: Евгения ГУСЕВА

Третий инсульт, из-за которого, по предварительным данным, скончался Борис Моисеев, стал для его старшего брата Маркса Толкача, живущего в Канаде, страшной неожиданностью. Тем более, что о смерти знаменитого родственника Толкач узнал не окружения певца: ужасную новость ему сообщили журналисты.

Сайту KP.RU удалось пообщаться с Марксом Михайловичем: именно нам он озвучил последние слова, которые не успел сказать родному брату.

- Знаете, Боря в детстве меня называл «тата». То есть он меня считал своим отцом, - поделился Толкач. - Я его так любил, так о нем заботился, что это осталось со мной навсегда. Сейчас я бы сказал ему: «Дорогой мой братик, я всю жизнь тебя люблю». Я никогда не спрашивал его о заработанных богатствах, наследстве и прочее. Я просто любил, люблю и буду любить его до своих последних дней. Ничего другого у меня нет. Он мне словно сын. Когда Боря родился, мне было 14 лет, и с тех пор я всегда о нем думал и заботился. Он для меня единственный дорогой и любимый человек.

Однако, проводить в последний путь Бориса Моисеева старший брат не сможет.

- У меня не получится приехать на похороны. Во-первых, мне 82 года, здоровье уже не то, признался Маркс Михайлович. - А во-вторых, мне даже некуда ехать: Сергей Горох (директор артиста, которому он завещал свою недвижимость в Москве. - Ред.) уже давно захватил квартиру брата. Мне мои друзья говорили: «Ты хочешь жить? Тогда даже носа не суй в Москву!». Мол, буду выходить из метро, а мне дадут кирпичом по голове - и будь здоров. Мы с женой не раз смотрели по русскому телевидению истории о наследстве знаменитых артистов. В них немало родственников пострадало. Это война не на жизнь, а на смерть. А я еще не хочу умирать, я хочу жить! И рисковать, конечно, не буду. Я не собираюсь ввязываться в войну за наследство.

Напомним, весной этого года стало известно, что тяжелобольной Борис Моисеев отписал всё свое имущество не старшему брату, как собирался когда-то, а чужим людям. Апартаменты в Юрмале стоимостью 200 тысяч евро разбитый двумя инсультами певец подарил Кристине Орбакайте. А квартиру в центре Москвы площадью 120 кв.м. Борис Михайлович отдал своему директору Сергею Гороху: согласно выписке из ЕГРН, с августа 2020 года Горох владеет звездными апартаментами. Впрочем, сам помощник уверял, что заключил с артистом договор пожизненной ренты: по этому соглашению Горох оплачивал все нужды певца, а взамен после смерти Бориса Моисеева мог рассчитывать на его недвижимость.

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