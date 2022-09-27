Смерть Бориса Моисеева стала шоком для поклонников певца. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Смерть Бориса Моисеева стала шоком для поклонников певца. Конечно, преданные фанаты знали, что их кумир много лет тяжело болен и живет затворником. Однако в окружении звезды уверяли, что с Борисом все хорошо, он ни в чем не нуждается. Мол, Моисеев не брошен, с ним постоянно кто-то есть. Впрочем, всплывшие подробности о смерти артиста наводят на нехорошие мысли.

О смерти Бориса Моисеева сообщил его помощник Сергей Горох. Правда, когда светские хроникеры позвонили мужчине, чтобы выяснить подробности, он стушевался и не сразу нашелся, что сказать.

Исходя из слов помощника, смерть Моисеева скрывали три часа. Борис умер около 14:00. О его кончине стало известно около 17:00.

Бездыханное тело артиста нашел как раз Горох. Он обнаружил звезду в квартире на Краснопролетарской улице, придя проведать того после третьего инсульта, о котором молчали. Помощник вызвал "скорую", но приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть знаменитости.

Борис Михайлович не мог ни говорить, ни двигаться после третьего удара. Он был прикован к постели. Почему его не поместили в больницу и не обеспечили должный уход под присмотром врачей, - большой вопрос.

Сейчас многочисленная армия поклонников Моисеева ждет подробностей случившегося. Борис был очень ярким артистом. Его любили искренне.

Елена Воробей, узнав о смерти коллеги, не стала скрывать горькую правду. Она писала Моисееву, потому что на звонки он не отвечал.

"В этом сволочизм профессии: мы плотно общаемся и дружим, когда нас связывает работа, но как только ты выпадаешь из обоймы или случается, не дай Бог, такая беда, как с Борей, очень быстро разрываются эти нити. Очень жаль, просто ужасно. Боря совсем молодой, мы не видели его стариком", - цитирует юмористку "360".

Она подчеркнула, что публика очень любила Моисеева. Вокалист был прекрасным исполнителем, оригинальным и четко понимал, что такое профессия артиста.