За что аборигены съели Рокфеллера

Майкл Рокфеллер (в центре) сумел войти в доверие к племени каннибалов. На этой фотографии он кажется по-настоящему счастливым. Фото: Peabody Museum of Archeology and Ethnology

В ноябре 1961 года Майкл Рокфеллер, наследник многомиллионного состояния, пропал без вести у берегов Папуа - Новой Гвинеи. Его исчезновение потрясло не только США, но и все научное сообщество. Пропажа покрыта тайной, и до сих пор мало кто верит, что молодой ученый мог просто утонуть.

Майкл Кларк Рокфеллер родился в 1938 году. Он был младшим сыном губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера и еще одним представителем династии, которую основал Джон Д. Рокфеллер, один из самых богатых людей мира. Отец уповал на то, что Майкл пойдет по его стопам и возьмет на себя часть обязанностей в управлении бизнес-империей. Но страстью юноши было первобытное искусство. Копья, ритуальные маски и головные уборы, идолы и украшения, принадлежащие ацтекам, майя и многочисленным африканским племенам, приводили Майкла в восторг.

ПОЕЗДКА К КАННИБАЛАМ

Благодаря семейным богатствам Майкл много путешествовал, месяцами жил в Японии и Венесуэле, но при этом постоянно мечтал о чем-то новом, например, отправиться в экспедицию в такое место, где мало кто бывал.

После переговоров с Голландским национальным музеем этнологии Майкл решил организовать этнографическую экспедицию на юго-западное побережье острова Новая Гвинея, которое в тот момент находилось под протекторатом Нидерландов. Цель поездки - сбор предметов быта, ритуального инвентаря, элементов одежды и украшений местного племени асматов, славящихся как большие мастера резьбы по дереву и кости. Но о них ходила и дурная слава: каннибалы.

Большинство асматов никогда не видели белого человека. Из-за отсутствия связи с внешним миром племена считали, что земли за пределами их острова населены духами, следовательно, любой чужак представал сверхъестественным существом. Поэтому появление команды Майкла Рокфеллера стало неприятным потрясением для деревни Оцджанеп.

БРАЛИ СЕБЕ ГОЛОВУ ВРАГА

Постепенно асматы смирились с тем, что белые чужаки документировали каждый их шаг. Проблемы начались, когда экспедиция заикнулась о том, чтобы заполучить культурные артефакты - шесты, деревянные столбы с замысловатой резьбой, которые служили частью ритуалов и обрядов, разукрашенные человеческие черепа. Но обаяние и настойчивость Майкла взяли верх. В итоге большая коллекция была доставлена в Нью-Йорк, где нашла свое место в Метрополитен-музее.

В антропологическом плане обычаи асматов шокировали Майкла. В то время войны между деревнями были обычным делом, поэтому, одерживая верх, победители частенько брали себе головы побежденных и ели их мясо. В некоторых районах мужчины-асматы совершали ритуальные половые акты между собой и даже пили мочу друг друга, считая, что так обретают ментальную связь.

ВЕРСИЯ: УТОПЛЕНИЕ

Вернувшись в Штаты, Майкл разработал план новой этнографической экспедиции на Новую Гвинею. На остров он снова отправился в ноябре 1961 года в компании антрополога Рене Вассинга. Хотя местные аборигены его всячески отговаривали. Поговаривали, что шаман одного из племен сказал Майклу, что видит маску смерти на его лице, но ученому было все равно.

Подплывая на лодке к деревне Оцджанепу, мужчины оказались в районе столкновения течений. В лодку начала захлестывать вода, и посудина грозила вот-вот перевернуться. Они были буквально в 19 км от берега, когда Майкл сказал Вассингу: «Думаю, я смогу доплыть» - и нырнул в воду.

Больше его никто не видел.

Разумеется, поисковая операция была масштабной. Корабли, вертолеты, самолеты прочесывали местность в поисках Майкла. Но усилия оказались тщетными. Через девять дней поиски прекратились.

ПОБЕГ НА ВОЛЮ?

В начале 2010-х репортер National Geographic Карл Хоффман отправился на Новую Гвинею, чтобы установить истинную причину гибели Майкла. В своей книге «Дикий урожай: история о каннибалах, колониализме и поисках наивного искусства Майклом Рокфеллером» журналист шокировал читателей, заявив, что ученый добрался до берега, но был убит асматами.

Он ссылался на слова двух голландских миссионеров, много лет живших на острове среди асматов и говорящих на их языке, те рассказали властям, что слышали, как в племени обсуждали убийство Майкла. Следователь, который отправился в деревню, пришел к тому же выводу и даже предъявил череп, который, как утверждали асматы, принадлежал ученому. Но делу ход не дали, похоронив его в архивах.

Мог ли Майкл Рокфеллер променять карьеру банкира в Нью-Йорке на роль рядового члена первобытного племени? Фото: YouTube

ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Отправившись в деревню Оцджанеп, Хоффман решил проверить слова голландских миссионеров. Завидев белого человека, асматы принялись что-то между собой бойко обсуждать, а затем один потребовал не говорить о погибшем американце. Позднее мужчины признались, что не вспоминают об убийстве белого человека из-за страха репрессий.

Дело в том, что за три года до того, как Майкл прибыл на остров, в 1957 году, произошла резня между двумя племенами асматов - между деревнями Оцджанеп и Омадесеп. Голландцы отправились разоружать воинов Оцджанепа, но все закончилось массовым убийством асматов и, в частности, четырех вождей.

Когда представители племени увидели Майкла, плывущего на спине, они поначалу решили, что это крокодил, но потом поняли, что перед ними белый человек. Асматы колебались: убивать или нет чужака, но в итоге запустили в него копье. После этого они отрезали ему голову, раскололи череп и съели мозги. Бедренные кости были превращены в кинжалы, а части голени - в наконечники для гарпунов. Кровь была выпита, а плоть съедена. Асматы были уверены, что их возмездие сможет восстановить равновесие в мире.

Но вскоре жители Оцджанепа пожалели об этом. На побережье пришла холера и унесла сотни жизней. Племя уверено: это была расплата за убийство белого человека.

ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ

А если он жив?

В конце 1960-х годов в объектив камеры нью-йоркского журналиста Милта Махлина, который спустя семь лет после исчезновения Майкла Рокфеллера отправился на его поиски, попало племя асматов. Несколько групп мужчин яростно гребли в каноэ к излучине реки неподалеку от деревни Оцджанеп. Среди темнокожих туземцев в кадре оказался и бородатый белый мужчина. Он был наг, а его лицо покрывал боевой раскрас.

Кадры, снятые Махлином, обнаружил в архиве Новой Англии документалист Фрейзер Хестон. Он работал над сценарием по книге Махлина и нашел около 15 бобин и аудиозаписей.

- Кадр, на котором бородатый светлокожий мужчина гребет в каноэ, набитом голыми воинами-асматами, вызывает больше вопросов, чем ответов, - говорит он, добавляя, что асматы не носят бород. - Сходство с Майклом, опытным каноистом с бородой, очевидно.

И даже если это был не Рокфеллер, то кем был этот человек?