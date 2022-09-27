«Последние два года он ходил по улице в черной маске»: Соседи рассказали о странностях мужчины, застрелившего 17 человек в ижевской школе

Соседи из дома, где жил Казанцев, вспоминают о нем. Фото: Александр РОГОЗА

Дверь квартиры сначала резали болгаркой, а потом еще отжимали чем-то тяжелым - та часть, где был замок, выглядит как раскуроченная консервная банка. Уже потом, после обыска, ее приварили сверху и снизу двумя короткими арматуринами. Соседи, спускающиеся вниз по лестнице, непременно останавливаются на несколько секунд, вздыхают и качают головой.

То, что рядом, за дверями квартиры номер 83, тридцать с лишним лет тихо и незаметно живет будущий убийца детей, никто не предполагал. Даже в мыслях не было, говорят.

Незаметный сосед - 34-летний Артем Казанцев, который утром 26 сентября пришел в свою бывшую школу на окраине Ижевска и открыл стрельбу из двух пистолетов. В итоге погибли 17 человек, 11 из которых - дети от 7 лет...

«ПРОШМЫГНУТ МИМО И ДОМОЙ»

Это сейчас известно: больше десяти лет назад Казанцеву поставили психиатрической диагноз «шизофрения», что он даже получил 2 группу инвалидности и жил на пенсию.

- Но мы об этом никогда не знали! - разводит руками соседка Казанцевых по подъезду Лариса Иванцова.

Лариса Иванцова Фото: Александр РОГОЗА

Как сообщила женщина в интервью KP.RU, эту семью она знала с момента въезда в только что построенный дом - дело было в 1987-м. Артем Казанцев родился спустя год.

- Можно сказать, я его с колясочного возраста знаю - мама вывозила его на прогулки, - продолжает женщина. - Я их только со стороны и видела - они никогда не общались. Они из тех, кто даже не здоровается, прошмыгнут мимо и домой. Но мальчика я запомнила: он был симпатичный в детстве, с черными бровями, щечками, кукольной внешности. Но он тоже как-то все больше дома сидел. Другие мальчишки по двору бегали, играли, дрались бывало, а он никогда в этом не участвовал.

Когда мальчик подрос (из школы ушел после девятого класса), это отчуждение от мира только усугублялись.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЧЁРНЫЙ

- Я старшая по дому, живу здесь уже несколько лет, но лично видела его всего пару раз. Потому что он постоянно только дома сидел, - подтверждает другая соседка Галина Боровикова. - Заходила иногда к Казанцевым. Знала, что живет молодой мужчина, его мама и бабушка. Более-менее общалась только бабушка.

Галина Боровикова Фото: Александр РОГОЗА

Бабушка, к слову, долгие годы работала все в той же школе 88 вахтером. И еще мыла там полы.

Артема Казанцева же в последние годы все соседи вспоминают одинаково: в любое время года она в черном балахоне, капюшон так надвинут на лицо, что глаз никогда не видно.

- И еще последние два года, с начала пандемии, он ходил по улице в черной маске, - вспоминает Лариса Иванцова. - Я уж не знаю, это медицинская маска была или что-то вроде балаклавы, из-под капюшона не разглядеть.

Дверь квартиры, где жил Казанцев. Фото: Александр РОГОЗА

- Мы знали, что семья неполная - отца никто никогда не видел, - рассказывает еще одна соседка Татьяна Ивановна. - Одно время кто-то говорил, что этот парень уехал жить к отцу. Но теперь мы понимаем, что он, возможно, в это время просто лежал в психиатрической больнице... (Известно, что за последние десять лет Казанцев несколько раз лечился в стационаре, - Авт.). Но тогда нам про диагноз никто не говорил.

Дверь в квартиру вырезали болгаркой. Фото: Александр РОГОЗА

В Следственном комитете России сообщают, что в момент нападения на школу Казанцев был одет в футболку с нацисткой свастикой, на пистолеты нанесен символику террористической организации «Колумбайн» (запрещена на территории РФ).