«Последние два года он ходил по улице в черной маске»: Соседи рассказали о странностях мужчины, застрелившего 17 человек в ижевской школе

Соседи из дома, где жил Казанцев, вспоминают о нем.
Фото: Александр РОГОЗА
Дверь квартиры сначала резали болгаркой, а потом еще отжимали чем-то тяжелым - та часть, где был замок, выглядит как раскуроченная консервная банка. Уже потом, после обыска, ее приварили сверху и снизу двумя короткими арматуринами. Соседи, спускающиеся вниз по лестнице, непременно останавливаются на несколько секунд, вздыхают и качают головой.
То, что рядом, за дверями квартиры номер 83, тридцать с лишним лет тихо и незаметно живет будущий убийца детей, никто не предполагал. Даже в мыслях не было, говорят.
Незаметный сосед - 34-летний Артем Казанцев, который утром 26 сентября пришел в свою бывшую школу на окраине Ижевска и открыл стрельбу из двух пистолетов. В итоге погибли 17 человек, 11 из которых - дети от 7 лет...
«ПРОШМЫГНУТ МИМО И ДОМОЙ»
Это сейчас известно: больше десяти лет назад Казанцеву поставили психиатрической диагноз «шизофрения», что он даже получил 2 группу инвалидности и жил на пенсию.
- Но мы об этом никогда не знали! - разводит руками соседка Казанцевых по подъезду Лариса Иванцова.
Лариса Иванцова
Фото: Александр РОГОЗА
Как сообщила женщина в интервью KP.RU, эту семью она знала с момента въезда в только что построенный дом - дело было в 1987-м. Артем Казанцев родился спустя год.
- Можно сказать, я его с колясочного возраста знаю - мама вывозила его на прогулки, - продолжает женщина. - Я их только со стороны и видела - они никогда не общались. Они из тех, кто даже не здоровается, прошмыгнут мимо и домой. Но мальчика я запомнила: он был симпатичный в детстве, с черными бровями, щечками, кукольной внешности. Но он тоже как-то все больше дома сидел. Другие мальчишки по двору бегали, играли, дрались бывало, а он никогда в этом не участвовал.
Когда мальчик подрос (из школы ушел после девятого класса), это отчуждение от мира только усугублялись.
ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЧЁРНЫЙ
- Я старшая по дому, живу здесь уже несколько лет, но лично видела его всего пару раз. Потому что он постоянно только дома сидел, - подтверждает другая соседка Галина Боровикова. - Заходила иногда к Казанцевым. Знала, что живет молодой мужчина, его мама и бабушка. Более-менее общалась только бабушка.
Галина Боровикова
Фото: Александр РОГОЗА
Бабушка, к слову, долгие годы работала все в той же школе 88 вахтером. И еще мыла там полы.
Артема Казанцева же в последние годы все соседи вспоминают одинаково: в любое время года она в черном балахоне, капюшон так надвинут на лицо, что глаз никогда не видно.
- И еще последние два года, с начала пандемии, он ходил по улице в черной маске, - вспоминает Лариса Иванцова. - Я уж не знаю, это медицинская маска была или что-то вроде балаклавы, из-под капюшона не разглядеть.
Дверь квартиры, где жил Казанцев.
Фото: Александр РОГОЗА
- Мы знали, что семья неполная - отца никто никогда не видел, - рассказывает еще одна соседка Татьяна Ивановна. - Одно время кто-то говорил, что этот парень уехал жить к отцу. Но теперь мы понимаем, что он, возможно, в это время просто лежал в психиатрической больнице... (Известно, что за последние десять лет Казанцев несколько раз лечился в стационаре, - Авт.). Но тогда нам про диагноз никто не говорил.
Дверь в квартиру вырезали болгаркой.
Фото: Александр РОГОЗА
В Следственном комитете России сообщают, что в момент нападения на школу Казанцев был одет в футболку с нацисткой свастикой, на пистолеты нанесен символику террористической организации «Колумбайн» (запрещена на территории РФ).