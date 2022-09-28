В России проходит частичная мобилизация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военный обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец продолжает отвечать на вопросы, которые приходят на прямую линию "Комсомольской правды" о мобилизации.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ - СВЕЖИЕ НОВОСТИ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

? «Здравствуйте. Мой муж в октябре этого года возвращается домой со срочной службы. Могут ли его сразу же мобилизовать или дадут хоть чуть-чуть дома побыть?»

Дарья.

Если военкоматчики поступят бездушно, то могут и всучить повестку. Но мне все-таки верится, что до этого не дойдет. Уволенных со срочной службы этой осенью будет больше 130 тысяч. Не думаю, что у военкомов хватит совести, чтобы в порыве «дать план» не позволить таким хлопцам отдохнуть.

? «Что из экипировки выдают, на что рассчитывать?»

Сергей.

Бойцам-мобилизантам обязаны выдать все от шнурков и поясков до комплекта зимней полевой одежды (уже наступают холода). На сей счет в армии существуют приказы, директивы, положения.

Но есть примеры, когда некоторые командиры и тыловики советуют мобилизованным покупать амуницию за свой счет. Эти сигналы проверяет военная прокуратура.

? «Я жена врача-онколога.

В пятницу ему принесли повестку, в понедельник, как добропорядочный гражданин, он пошел в военкомат, и его мобилизовали в 27-ю мотострелковую дивизию рядовым.

Человек не служивший, имеющий 18-летний стаж хирургической практики. Он мог бы принести много пользы в госпитале или по своей профессии.

Мы долго пытались донести до военкома, что он врач и мобилизоваться не отказывается. И что ему уже 43 и как рядовой он призываться не может. Написали в прокуратуру, но безуспешно.

Возможно ли его перевести на службу по профессии?»

К сожалению, вы не указали, стоит ли ваш муж на военном учете. А это очень важный момент.

Но все равно ваша история - тот самый вопиющий случай во время мобилизации, когда тупая чиновничья «самодеятельность» расходится с элементарным рассудком.

Сколько было заявлений высоких военных лиц о том, что призванных по мобилизации будут назначать на должности с учетом их профессионального опыта. Главное оружие вашего мужа - скальпель, а не автомат стрелка. Вы правы, он мог бы принести много пользы людям и в военном госпитале (по своей профессии). В том числе и в полевом. Но не все еще потеряно. Мы передадим ваше письмо в Минобороны и Генштаб с просьбой решить проблему.

Телефон горячей линии правительства РФ по вопросам частичной мобилизации - 122

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ С ОТВЕТАМИ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА

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