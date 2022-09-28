"Мы фактически отдали половину резервов Западу. А могли бы инвестировать в себя": Где России хранить теперь доходы бюджета

В Минфине и Центробанке считают, что у России не просто должна быть заначка, но она непременно должна быть большой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спросите любого финансового советника, и он скажет: «Копить нужно всегда». Другое дело - в чем именно и какой суммы будет достаточно. В Минфине и Центробанке считают, что у России не просто должна быть заначка, но она непременно должна быть большой. И это сыграло с нами злую шутку. Запад весной забрал половину отложенных международных резервов - $300 млрд. В чем лучше хранить деньги сейчас?

С 1 октября в России должно заработать новое бюджетное правило. Его суть в том, что излишки наших доходов будут откладываться в юанях. Это позволит и деньги копить, и курс рубля стабилизировать. Он сейчас слишком крепкий, что негативно отражается на доходах бюджета.

Но некоторые эксперты сомневаются из-за ограниченной конвертируемости этой валюты. Что же делать? Как вариант - посмотреть на опыт других стран.

ИНВЕСТИЦИИ ПО-НОРВЕЖСКИ: ВО ВСЕ И СРАЗУ

Это, наверное, самый близкий нам пример. Скандинавская страна тоже живет на прибыль от продажи нефти и газа. В нынешних условиях ее доходы даже выросли, причем в разы. Но куда мудрые норвежцы вкладывают свои барыши? Оказывается, в ценные бумаги по всему миру. Фонду принадлежит около 1,5% всех глобальных компаний.

Фонд считается консервативным. Ведь он должен обеспечить безбедное будущее норвежским пенсионерам. Однако на деле управляющие фондом активно скупают не только облигации (то есть бумаги с фиксированным доходом и с наименьшим риском), но и акции технологических компаний (Apple, Amazon и даже Tesla).

С одной стороны, такая стратегия привела к тому, что размер фонда в последние десять лет вырос в несколько раз. Этому помогла финансовая политика США, где активно субсидировали собственную экономику и раздували пузырь на фондовом рынке. С другой - сейчас норвежцы платят по отложенным счетам: если в начале года размер фонда составлял $1,4 трлн, то теперь из-за падения стоимости многих акций сократился на 20% - до $1,15 трлн.

- На западных рынках все достаточно однозначно. Они будут падать. И все худшее еще впереди, - объясняет Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

Причина была очевидна для многих экспертов еще несколько лет назад. На американской бирже надулся огромный пузырь. Сейчас он сдувается. И этому процессу активно помогает денежно-кредитная политика США, которые поднимают учетную ставку, пытаясь бороться с растущей инфляцией. Но побочным эффектом будет банкротство многих компаний, чья деятельность напрямую зависела от дешевых кредитов.

НЕМЕЦКИЙ ПУТЬ: ПОСТРОИМ ЗАВОДЫ - С ВАС ПРОЦЕНТ

Не только сырьевые государства вроде России, Норвегии и арабских стран могут откладывать излишки. Технологически развитые страны тоже зачастую имеют положительный торговый баланс. Одна из них - Германия, которая пускает свободные средства на скупку активов во всем мире. В Польше и других странах Восточной Европы немцам принадлежат предприятия, торговые сети и местные СМИ. Так Германия получает от своих вложений и коммерческую прибыль, и общественно-политическое влияние.

«Аналогом этого немецкого пути для России было бы скупить все страны бывшего СССР. Та самая «мягкая сила». Предприятия, местные СМИ, местные партии и местные политики были бы производной от этих инвестиций. И тоже получали бы свои 5% от этих вложений, плюс вся постсоветская жизнь всецело зависела от России», - размышляют эксперты телеграм-канала «Толкователь».

Другими словами, вкладывать деньги стоило не на Западе, а поближе к дому. Но нужно ли это делать сейчас, большой вопрос.

- Есть более насущные потребности. В частности, импортозамещение в различных сферах, особенно технологических. На ближайшие несколько лет это поглотит любые выделяемые деньги, - считает Михаил Королюк. - А инвестировать за рубеж сейчас было бы странно. Во-первых, это вряд ли будет эффективно в нынешних условиях. Во-вторых, сейчас есть острые кричащие потребности.

В чем лучше хранить государственную заначку и что с ней делать, чтобы снова ее не потерять. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА: И СРЕДСТВА ДАДИМ, И РАБОЧИХ ПРИВЕЗЕМ

Еще один образчик глобального инвестора - Китай. У этой страны самая большая выручка от экспорта. При этом Поднебесная и копит международные резервы (в заначке более $3 трлн, в том числе в гособлигациях США), и активно входит в зарубежные экономики. К примеру, инвестирует во многих азиатских, африканских и даже латиноамериканских странах.

Способ крайне эффективный. К примеру, китайская компания выигрывает тендер на строительство дорог или прочей инфраструктуры. Кредит на это выдает китайский банк, рабочие приезжают из Китая, материалы тоже оттуда. То есть страна не только проценты по кредиту зарабатывает, но и обеспечивает работой своих граждан за счет других стран.

Кроме того, китайцы активно скупают компании по всему миру. Но их интересуют не мелкие портфели, а контрольные. К примеру, знаменитая шведская марка Volvo вот уже 12 лет принадлежит китайцам. И таких примеров сотни.

Кстати, Россия по этому пути тоже шла. «Росатом» строит АЭС за рубежом именно по такой схеме. И кредит дают покупателю, и сами строят (правда, с привлечением местных рабочих). Контракты - на десятки миллиардов долларов. Правда, это лишь единичный пример той отрасли, где у нас есть бесспорные конкурентные преимущества. А вот покупать известные бренды нам не дают уже давно. Вспомнить хотя бы сорванную сделку по покупке Opel в 2011 году.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Упущенные возможности»

- Большое отличие государственных финансов от частных заключается в том, что в первых нет конечной цели увеличить объем средств. Есть цель сделать так, чтобы бюджет и запасы помогли выполнить стратегические цели страны в случае реализации различных сценариев. Поэтому международный опыт здесь невозможно переложить напрямую, - считает Егор Кривошея, руководитель лаборатории блокчейн и финтех школы управления «Сколково».

По его словам, долгосрочное инвестирование должно отталкиваться от стратегии развития страны. Поэтому ориентиром могут служить национальные проекты: инновационные проекты в области цифровизации, поддержка малого и среднего бизнеса, образование и другие направления.

- Мы фактически потратили половину резервов, отдали их Западу. А могли бы и эти деньги инвестировать в себя. Например, поактивнее строить тот же БАМ-2. Это упущенные возможности, - констатирует Михаил Королюк.

По его мнению, сейчас нужно активнее вкладываться в расширение транспортных коридоров - на восток и юг. А в заначке достаточно держать $150 млрд.

Правда, на днях глава правительства Михаил Мишустин заявил, что и в этом, и в ближайшие годы у нас будет не профицит, а дефицит бюджета - на триллионы рублей. Поэтому копить у нас не получится физически. И вопрос встанет по-другому: тратить заначку или сокращать расходы? И это уже совсем другие сценарии.