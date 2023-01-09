Принца Гарри могут депортировать из США из-за наркотиков

Признание принца в том, что в свое время он употреблял кокаин и галлюциногенные грибы, может обернуться ему серьезными неприятностями. Фото: REUTERS

Принц Гарри в попытке привлечь внимание к своей персоне чего только не наговорил: и людей-то он на войне убивал десятками, и девственность потерял непонятно с кем… А вот очередное признание, сделанное герцогом Сассекским, вполне может сослужить ему плохую службу и закрыть перед ним двери в Америку.

Речь идет о признании принца в том, что в свое время он употреблял кокаин и галюциногенные грибы.

Согласно правилам США, предоставление визы на пребывание на территории страны является решением, принимаемым исключительно на индивидуальной основе, а настоящие или прошлые действия заявителя, например, такие, как прием наркотиков или преступная деятельность, вполне могут являться основанием для отказа в выдаче разрешения.

О своих юношеских пробах наркотиков, среди которых кокаин, грибы и марихуана, принц Гарри рассказал в широко анонсированных мемуарах, которые увидят свет завтра. Кроме того, беглый член британской королевской семьи признался, что употреблял каннабис после своего первого свидания с Меган Маркл в 2016 году.

По утверждению издания The Mirror, неизвестно, какая именно виза дает принцу Гарри право находиться в стране, но не исключено, что это так называемая O-1, которую выдают спортсменам и кинозвездам, действующая на протяжении трех лет. А это значит, что британцу вскоре может понадобиться ее продление, которое может закончиться отказом и принудительной депортацией.