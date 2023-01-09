Еще один российский автомобиль – теперь из Саратова

Китайский электромобиль FAW будет выпускаться в России под брендом Alfarus.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в своем Теlegram-канале, что в этом году на заводе в Энгельсе начнется производство нового российского автомобиля. Называться он будет Alfarus.

Проект запускается специально для такси и каршеринга, но не исключено, что со временем машины появятся и в свободной продаже. Роман Бусаргин, протестировав новинку, рассказал, что это удобный и современный автомобиль со множеством систем безопасности.

Что еще известно об Alfarus? Вот что рассказал о проекте главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков:

О том, что в Энгельсе хотят собирать электромобили FAW, стало известно в декабре: было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией АльфаТех и концерном FAW Group. А перед Рождеством главе Саратовской области Роману Бусаргину представили машину, которую будут выпускать под брендом Alfarus.

Это компактвэн длиной 4,5 метра. Выпускается в Китае с 2021 года. Передний привод. Справа – сдвижная задняя дверь (с электроприводом), слева – обычная, распашная. Батареи должно хватить на 420 км – в идеальных условиях.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин (справа) сообщил, что электромобиль Alfarus начнут собирать в Энгельсе уже в этом году.

Главная особенность: можно заряжать батарею, а можно быстро поменять ее на заряженную. Это, вроде как, должно облегчить эксплуатацию (на самом деле – нет), поскольку Alfarus прочат в областные каршеринг и такси.

По словам Бусаргина, в третьем квартале этого года с конвейера сойдет первый электромобиль. В 2023 году хотят собрать до 2000 машин. Конечно, все это – простая крупноузловая сборка. И, конечно же, цена не оглашена.