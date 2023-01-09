СК России сообщили, что нашим воинам в плену выбивали зубы и пытали током

8 января 2023 г. Группа из 50 российских военнослужащих возвращена на Родину в результате обмена. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Следственный комитет России зафиксировал показания бывших военнопленных, которые находились 7-9 месяцев в лагере для российских военнослужащих во Львове. Следователям стали известны многочисленные факты издевательств над военнопленными со стороны украинских националистов.

«Факты свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания», - заявили в СК России.

Так, один из военнослужащих сообщил, что в период нахождения в плену во время допросов его неоднократно «избивали руками и ногами, в результате полностью выбили верхние передние зубы».

«Кто именно наносил удары, пострадавший не видел, так как на голову был одет мусорный пакет», - привели выдержку из материалов уголовного дела в СК России.

Другой военнослужащий рассказал, что в период нахождения в плену ему скотчем заклеивали глаза.

«Допрос продолжался на протяжении 10 суток, во время которых не кормили и не давали спать, а только задавали вопросы и били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током», - заявил бывший военнопленный.

В результате таких пыток у российского военнослужащего оказались отбитыми колени, сломаны пальцы, стал плохо видеть правый глаз, плохо слышит правое ухо. Кроме того, военнослужащие националистического батальона «Азов», которые проводили допрос, угрожали ему, что зарежут или застрелят.

«Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку каждому такому случаю», - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, благодаря предпринятым мерам со стороны Министерства обороны РФ состоялся обмен пленными, в результате которого из украинского плена домой вернулись 50 российских военнослужащих.

Еще в дороге домой всем выдали новую обувь, обмундирование и пайки. Реакция на подарки была очень сдержанная. Было видно, что люди не просто отвыкли в лагере для военнопленных от человеческого отношения, но и забыли, как улыбаться.

«Всех военнослужащих доставят для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным требуется медицинская и психологическая помощь», - прокомментировали кадры в военном ведомстве.