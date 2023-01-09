Минобороны сообщило об уничтожении двух самолетов и вертолета ВСУ

Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ в районах соприкосновения с нашими позициями: на Купянском направлении российскими войсками уничтожены более 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 60, на Донецком более 80, на Южно-Донецком - 40.

Также ликвидированы три диверсионных группы, десятки танков, бронемашин и пикапов.

Генерал-лейтенант отметил, что также за сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: три склада боеприпасов ВСУ, 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 126-ти районах.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, артиллерийская система М777 производства США, две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30», - добавил Конашенков.

За поддержку поблагодарил истребительную авиацию ВКС России: наши асы сбили в небе Донецкой Народной Республики самолеты Су-25 и МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ. Отметим, что в прошлые сутки нашими летчиками удалось сбить пять самолетов. Украинские военные вынуждены все чаще компенсировать авиацией уничтоженные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Силами подразделений нашей ПВО обороны за сутки уничтожены 8 украинских беспилотников и 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

367 - самолетов

200 - вертолетов

2856 - беспилотных летательных аппаратов

400 - зенитных ракетных комплексов

7460 - танков и других боевых бронированных машин

972 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3793 - орудия полевой артиллерии и минометов

7978 - единиц специальной военной автомобильной техники