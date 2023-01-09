Вскрылась подлая правда о готовившемся нападении Украины на Россию: опубликованы секретные документы

В начале февраля Залужный находился с визитом в Праге и встречался там с чешскими коллегами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видный словацкий историк и общественный деятель Петер Вайс опубликовал на своем канале текст соглашения, подписанного 1 февраля 2022 года заместителем министра обороны Чехии Даниэлом Блажковецем и главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Обратите внимание на дату! Как раз в эти дни Залужный находился с визитом в Праге и встречался там с чешскими коллегами. До начала российской специальной военной операции на Украине оставалось еще более трех недель.

Что же обсуждали представители двух стран? В официальных сообщениях утверждалось, что речь шла о проведении совместных учений, а также поддержке Чехией процесса реформ ВСУ и развития их обороноспособности. В качестве жеста доброй воли Прага передала в дар Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Одной строчкой говорилось о том, что чешское правительство рассматривает и другие формы помощи.

И вот теперь из документа, преданного гласности Петером Вайсом, явствует, что чешская сторона приняла обязательство лечить украинских солдат, получивших ранения в результате неких боевых действий, причина которых не называлась. А в случае их смерти - обеспечивать и оплачивать транспортировку останков на Украину.

Словацкий историк полагает, что это соглашение было заключено в преддверии готовившейся Киевом широкомасштабной атаки на Донбасс. И Прага была посвящена в эти секретные планы. «Чешское правительство Петра Фиалы знало о планируемом нападении украинской армии минимум за месяц до этого, но Москва сорвала этот план», - отмечает Вайс.

Если это так, то нет сомнений, что о наступлении, задуманном киевским режимом, прекрасно знали и в Вашингтоне, и в руководстве НАТО. По данным российской разведки, обнародованным еще прошлой весной, час икс был назначен на 8 марта 2022 г. Этот факт на Западе практически замолчали. Потому что наверняка там не только участвовали в подготовке этой атаки, но и курировали ее на очень высоком уровне. А в случае необходимости планировали поддержать украинское нашествие всем, чем могли. Даже лечением раненых.

Тайное всегда рано или поздно становится явным. Так происходит и сейчас. И это лишь свидетельствует о том, что начатая Россией СВО была вынужденной, тяжелейшей, но очень своевременной мерой. Не позволившей украинским нацистам по-своему решить «русский вопрос» в Донбассе. Ведь следующей целью, как тысячу раз заявляли первые лица незалежней, стала бы Россия, а точнее – Крым.