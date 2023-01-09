Росгвардия: обнаружены документы подтверждающие кражи оружия и имущества в ВСУ

В распоряжении росгвардейцев оказались акты СБУ, свидетельствующие о низком уровне охраны военных объектов и воинских частей

Военнослужащие Росгвардии захватили документы ВСУ, в которых говорится о системных недостатках в организации охраны и обороны важных объектов.

«В частности, уведомление Службы безопасности Украины свидетельствует о многочисленных фактах разворовывания и повреждения войскового имущества в воинских частях Украины с целью незаконного обогащения» - говорится в сообщении Росгвардии.

О ненадлежащем состояние организации охраны войсковых объектов говорится в одном из актов: «Службой безопасности Украины установлено, что указанным противоправным действиям способствовали: отсутствие или ненадлежащее состояние средств охраны войсковых объектов; отсутствие технических средств охраны на большинстве единиц войсковой техники (кунгах, кабинах, капонирах и т. д.); низкий уровень укомплектованности подразделений охраны; ненадлежащее состояние организации охраны войсковых объектов».

Сотрудники СБУ заключили, что выявленные недостатки «не исключают возможности проникновения посторонних лиц на объекты хранения войсковой техники, а также ненадлежащее отношение к выполнению служебных обязанностей отдельных должностных лиц войсковых частей, которые отвечают за сохранность войскового имущества».

Ранее в ходе выполнения служебно-боевых задач росгвардейцы обнаружили документы ВСУ, свидетельствующие о моральном разложении личного состава и низком уровне дисциплины.