Правительство продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи и установило новые выплаты для медиков. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство продлило программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года. Финансирование программы увеличено на 295 млрд.рублей. В итоге число доступных россиянам бесплатных медицинских услуг увеличится. Речь в том числе идет об оказании высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи.

Как рассказал премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями, с этого года расширяются возможности медицинской реабилитации. Инвалидам и пациентам, проживающим в отдаленных районах и селах, теперь будет разрешено проводить реабилитацию на дому.

- В программу включены и новые направления, среди которых профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление сахарного диабета и его лечение, - рассказал Мишустин.

Еще одно решение правительства касается выплат медикам. Кому положены новые выплаты? Они коснутся врачей, работающих по дефицитным специальностям. Это врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи. С 1 января 2023 года они будут получать специальные ежемесячные социальные выплаты - от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Новые выплаты будут иметь разный размер, он будет зависеть от специальности. Постановление о выплатах врачам уже подписано Михаилом Мишустиным.

В общей сложности новые специальные социальные выплаты получат около 1 млн. 100 тысяч медиков по всей стране, включая недавно присоединившиеся территории. Первые выплаты за январь медики получат в феврале. Оповещение о статусе выплаты можно будет посмотреть на портале госуслуг.

Кому и какие положены выплаты (рублей в месяц).

1. Врачи центральных районных, районных и участковых больниц - 18,5 тысяч рублей в месяц.

2. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения - 14,5 тыс. рублей.

3. Врачи станций или отделений скорой медицинской помощи - 11,5 тыс. рублей.

4. Врачи и медицинские работники с высшим немедицинским образованием, осуществляющие прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения - 11,5 тысяч рублей.

5. Медсестры, работающие в центральных районных, районных и участковых больницах - 8 тыс. рублей.

6. Фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи - 7 тысяч рублей.

7. Медработники со средним образованием, работающие в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения - 6,5 тысяч рублей.

8. Младший медицинский персонал центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи - 4,5 тысяч рублей.

9. Фельдшеры и медсестры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи, - 4,5 тыс.рублей.