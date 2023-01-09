Самый болезненный удар по США еще не нанесен: как Россия может отплатить ушедшим компаниям

Директор Института нового общества Василий Колташов объяснил, почему Россия - это идеальное место для бизнеса Фото: Shutterstock

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ОСТАЛОСЬ В РОССИИ

Оказывается, глубоко заблуждаются те, кто считают, будто большинство иностранных компаний покинуло Россию. На самом деле это не так.

- 75,9% иностранных компаний осталось в России, - написал на своей страничке в соцсети спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки. Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объемы. Большой рост показало производство одежды (+42%). Увеличился выпуск лекарств (+15%). Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития.

Спикер, правда, не указал объемы производства тех компаний, которые ушли, и тех, которые остались. Так что если считать «по головам», то вполне может быть и так, что на одну ушедшую условную «IKEA» приходится парочка оставшихся в России итальянских пиццерий с настоящими итальянцами у печи.

Но если серьезно, то к сожалению, в некоторых отраслях уход иностранных компаний трудно не заметить. Например, на декабрьской онлайн летучке аналитического агентства «Автостат» сообщалось, что из 60 автомобильных компаний, работавших в России до санкций, сейчас осталось только 14: три российских и 11 китайских.

У НАС В ЭКОНОМИКЕ — КОЛОДА КОЗЫРЕЙ

- В России есть все необходимое для того, чтобы иностранные компании могли работать и расширять свою активность, - сказал kp.ru директор Института нового общества Василий Колташов. - Помимо рынка сбыта у нас есть достаточно недорогая рабочая сила и очень недорогие собственные ресурсы: практически все, особенно, энергоресурсы, причем, по крайне выгодным ценам. Россия сейчас - это идеальное место для технологических капиталовложений после того, как западные экономики стали жертвами самоубийственной политики своих правительств.

Но тогда, почему же, спрашивается, многие крупные компании ушли либо приостановили свою деятельность в России?

- Потому что западный бизнес оказался не совсем бизнесом, - пояснил Колташов. - Он оказался крайне несамостоятельным в принятии решений. Как только компании получили политические распоряжение от своих правительств, они повернулись и ушли из России - по сути сообщив нам и всему миру, что они являются политической структурой.

ГДЕ УСПЕХ, А ГДЕ ПРОВАЛ

- Остались не самые ключевые компании, - признал Колташов. - Но это открывает нам возможности, так что мы все равно в плюсе. У нас появилась и мотивация на замещение. Например, из-за выросших цен на автомобильном рынке очень выгодно заняться производством автокомпонентов.

По словам эксперта, уход иностранцев не повредил продовольственному сектору, агропрому, строительной индустрии. Своевременно начатая политика импортозамещения дала результаты в судостроении, химической промышленности, производстве продуктов нефтепереработки.

- Но что касается производства машин и деталей, программного обеспечения, то здесь импортозамещение не достигло больших успехов, - признал Колташов. - В микроэлектронике особых успехов не видно. Процессоры разработаны, но производятся они на Тайване.

КАК РЕШИТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ВОПРОС»

Что же нам мешает развивать собственное производство? Оказывается, отсутствие правильных законов.

- Мы по-прежнему связаны унизительной подчиненностью американским правилам игры в вопросах интеллектуальной собственности, - говорит Колташов. - А надо полностью от них освободиться — тогда мы получим легальную возможность производить товары в режиме обратного инженеринга.

Вот как это делается. Берешь импортную пилюлю, в лаборатории разбираешь ее на атомы и выясняешь, что у нее внутри: какие вещества, в каких пропорциях, как выстроены молекулярные решетки и т. д. А потом делаешь то же самое по образу и подобию. Такой подход применим и к деталями машин.

Но возникает вопрос — а это законно так делать без разрешения того, кто первый это придумал? Тут уж как посмотреть, считает эксперт.

- У нас есть перечень недружественных государств, утвержденный правительством России, и за их недружественное к нам отношение мы должны всю интеллектуальную собственность, зарегистрированную в США, странах Евросоюза, в Великобритании больше не считать их собственностью на российской территории, - быстро набросал план действий эксперт. - Должны быть приняты соответствующие законы. Тогда мы сможем на законном основании сказать нашим предпринимателям, инженерам, ученым: вы можете пользоваться всеми разработками недружественных стран, и вы ничего при этом не нарушаете. А иностранцам скажем: если вы попали в этот перечень — извольте потерять все торговые привилегии для ваших корпораций на нашем рынке. Кто вам их дал? Американское правительство? А почему они действуют у нас? Потому что не отменили. Вот надо отменять.

Выпускать новое изделие сделанное по типу импортного можно под другим названием и сопроводить российским патентом, развивает свою мысль Колташов.

- Это даст возможность поставлять эти изделия и на экспорт, - говорит собеседник. - Такой принцип, к слову, в отношении многих товаров использовал Китай.

Впрочем, эту технологию уже вовсю используют небольшие фабрики при производстве мебели по типу «IKEA». Только эксперт, пожалуй, и отличит родную от подмосковной.