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ЗДОРОВЬЕ9 января 2023 14:43

Думаете, что вы плохо живете? Древние люди сверлили зубы острыми камнями и умирали от стресса в 20 лет

Наши предки жили на свежем воздухе, ели чистые продукты без консервантов и ГМО - а болезни были те же, что и сейчас. Антрополог из МГУ Станислав Дробышевский раскрыл удивительные факты об истории человеческого здоровья
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Антрополог, известный популяризатор науки, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биофака МГУ Станислав Дробышевский рассказал обо всем, что известно науке о здоровье и болезнях наших далёких предков

Антрополог, известный популяризатор науки, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биофака МГУ Станислав Дробышевский рассказал обо всем, что известно науке о здоровье и болезнях наших далёких предков

Фото: Shutterstock

Стресс - беда современной цивилизации? Как и гормональные сбои? Кариес - от конфет и сахара? Лишний вес - от фастфуда? Консерванты в продуктах и выхлопные газы в воздухе тоже не добавляют здоровья горожанам XXI века. Но если так рассуждать - получается, что первобытные люди должны были быть идеально здоровыми. Пища исключительно натуральная, воздух свежайший, фитнес - каждый день: за мамонтом пробежаться, дровишек для костра собрать.

С другой стороны, нам вроде бы со школы известно, что древние люди жили совсем мало, лет до 20 - 30. Неужели всех съедали хищники? Или они все-таки болели? Может, нынешняя мода на натуральное и экологичное - не такой уж прямой путь к здоровью?

Антрополог, известный популяризатор науки, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биофака МГУ Станислав Дробышевский рассказал обо всем, что известно науке о здоровье и болезнях наших далёких предков, на фестивале «Ученые против мифов». Речь идет л самых разных видах древних людей: от питекантропов до неандертальцев и Homo sapiens. Аналогий с современными людьми тоже хватает.

В 20 ЛЕТ - НА ПЕНСИЮ

- Относительно наших предков есть много разных мифов, - констатирует Станислав Дробышевский. - В частности: древние быстро взрослели и старели, рожали в 15 и умирали в 25. На самом деле было по-разному. Самый старый австралопитек (далёкие предки человека, которые жили 4 - 2 млн лет назад. - Л. С.) имеет возраст примерно 33 года. Возраст Христа практически. С другой стороны, среди самых древних Homo - бабулька из Дманиси (город в Грузии, где найдены останки древних людей, живших примерно 1,7 млн лет назад.- Л.С.), ей порядка 80 лет. Но только среди кроманьонцев (то есть 40 - 30 тысяч лет назад. - Л. С.) стабильно появляются более-менее «пожилые» персонажи, около 50 лет.

Но надо учесть, что это самые старые представители. Средняя продолжительность жизни у австралопитеков лет 12-15. У гейдельбергцев (этот вид древних людей жил 800 - 130 тысяч лет назад. - Л. С.)- от 14 до до 21 года, Так что это не такой уж и миф.

СУМАСШЕДШИЙ ИЗНОС ОРГАНИЗМА

- Есть другой миф - древние умирали молодыми, но здоровыми. Иногда так и было. Например, погребение Барма Гранди в Италии - все здоровенькие! Их изучали, патологий нет. Но надо помнить, что по костям мы видим не все. Если человек умер от туберкулёза лёгочного, на костях это никак не отразится. В пещере Окладникова на Алтае найден скелет 9-летнего ребенка - судя по остеопорозу, биологический возраст у него был где-то 55 лет. Умер молодым, но не очень здоровым’ износ организма был таким, что я ещё до такого не дорос. И вообще жизнь была не очень проста, - констатирует антрополог.

Ученым известен, например, человек с врождённо укороченными ногами - он жил в Египте 35 тысяч лет назад

- Он не мог быстро бегать по Сахаре за газелями - и занимался добычей кремнистого сланца. Первый шахтёр, между прочим! Прожил 25 лет, и кости его были совершенно изношены. Износ всего организма был сумасшедшим.

Может, плохо питались, мало витаминов ели? Или слишком тяжело добывали пропитание и шкуры?

- Недоедали - такое бывало. Но иногда им удача улыбалась. Например, в Амвросиевке (стоянка первобытных людей недалеко от Донецка. - Л.С.) от полутысячи до тысячи костей бизонов. Их загоняли в овраг и прекрасно себя чувствовали. И таких мест хватает. Но если еда кончалась, ничего не мешало встать и откочевать на тысячу километров.

Впрочем, еда была хоть и натуральная, но не всегда здоровая:

- В Тринили на острове Ява питекантроп ел что-то посыпанное вулканическим пеплом. И заработал фторовую интоксикацию. От чего появились разрастания на бедренной кости, он хромал. И его съел крокодил.

ЗУБЫ СВЕРЛИЛИ КАМНЯМИ

Шокирующий факт - стоматологи каменного века (да, они уже тогда были!) сверлили пациентам зубы острым камнем. Как удаляли - история умалчивает. Может, и к лучшему.

И да, кариес у первобытных людей был. Хотя сахара они еще не знали, конфет тем более.

- У олдувайского гоминида (в ущелье Олдувай в Танзании найдено множество останков первобытных людей. - Л. С.) на зубах есть дырочка, образовавшаяся из-за питания кислыми фруктами. В Дманиси есть череп с кариесом, - признает Дробышевский.

А первый в истории стоматолог работал в Северной Италии 14 тысяч лет назад. Кариес он высверлил кремнёвым остриём. Древней пломбе 6,5 тысяч лет - сделана она из пчелиного воска (это уде другая находка, в Словении).

ЛИШНИЙ ВЕС? ЭТО Ж МЕЧТА!

- Есть миф, что древние люди не страдали от избыточного веса, были стройняшки. Но у нас есть портреты - верхнепалеолитические Венеры, - продолжает Станислав Дробышевский. - Большинство Венер славятся пышными формами. Остаётся гадать: древние люди хотели, чтобы у них такие были, или изображали то, что есть. В любом случае какое-то образец у них перед глазами был.

РОЖАЛИ ЛЕГКО?

Опять же - бывало всякое. В Австралии найден скелет женщины, скончавшейся во время родов. И скелетик так и не родившегося младенца в ее тазовых костях. История не просто грустная, а жуткая: нечастной проломлен череп. Антрополог предполагает, что это сделали «добрые» родственники - камнем или дубиной. Помочь родить не могли, не было таких знаний. И помогли перестать мучиться.

А неандертальцы, возможно, вообще вымерли из-за гормональных проблем. У них известно несколько случаев внутреннего лобного гиперостоза. А это штука, при которой у женщин. И как следствие - проблемы с вынашиванием, рождением и вскармливанием.

- Когда пришли кроманьонцы у которых не было таких проблем. неандертальцы оказались в демографическом проигрыше, - предполагает Дробышевский.

СТРЕСС ВИДНО ПО ЗУБАМ

- Зато, может, у них не было стресса? Это можно проверить, как ни странно. Стрессовые ситуации оставляют следы. Лучше всего изучена гипоплазия эмали на зубах, - рассказывает борец с мифами.

После сильных стрессов и серьезных жизненных проблем на эмали остаются гипопластические полоски. Так вот, они обнаружены у гейдельбергского человека, и у обитателей Дманиси в Грузии. Хотя есть исключение - жители стоянки Сима-де-лос-Уэсос в Испании от стресса не страдали. Похоже, уже тогда постигли дзен сиесты и фиесты!

- Там 32 индивида с зубами. Гипоплазия есть, но в разы меньше, чем у других людей - как древних охотников, так и горожан XIX - XX века. Но, как мы помним, жили они в среднем 14 - 21 год. Зато счастливо!

РОМАШКА И ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ИЗ АПТЕКИ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ

Народной медицине - даже не сотни, а десятки тысяч лет! В пещере Шанидар на территории современно Ирака одно из погребений буквально засыпано цветами от лекарственных растений - причем тех, что используются для лечения почечных заболеваний до сих пор.

- Неандертальцы 50 тысяч лет назад ели ромашку и тысячелистник, кору тополя - а это фактически аспирин, - приводит примеры Станислав Дробышевский. Что ж, ромашку с тысячелистником и сейчас в аптеках продают. Аспирин, правда, в таблетках.

В общем, не так уж сильно мы от первобытных людей и отличаемся, делает вывод антрополог:

- Люди бывают разные, ситуации тоже. Некоторые болели и умирали, другие были здоровы и жили до старости. Кто-то голодал, а кто-то шиковал. Древние люди отличались друг от друга - как и мы с вами.

Красота и здоровье