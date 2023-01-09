Камила Валиева стала самой богатой фигуристкой России

Камила Валиева быстро летит к благоденствию и богатству... Фото: Aleksandra SZMIGIEL/REUTERS

Слова о том, что если хорошо работаешь, то и хорошо получаешь, прекрасно применимы к российскому фигурному катанию. Серия этапов Гран-при России и прыжковый чемпионат России дали толчок к развитию этого вида спорта в нашей стране, благо что появилась система неплохих призовых. После прыжкового чемпионата России в списке самых богатых фигуристов страны образовались неожиданные лидеры. Но, пожалуй, первое место не поддается лишнему сомнению. На вершине рейтинга наиболее богатых фигуристов России - самая успешная спортсменка «Хрустального» Камила Валиева. Раскрываем, кто заработал больше всего призовых с начала нынешнего сезона.

Как считать

Все цифры призовых были озвучены Федерацией фигурного катания России в начале сезона официально. Так что данные открытые. Но сразу можно оговориться: какая-то часть суммы может отойти в налоги, что-то будет отдано дорогому любимому тренеру. Поэтому в расчетах исходили из простых формул - призовые за этапы Гран-при, а потом прыжковый чемпионат России, где результаты в личном зачете были простыми. А вот призовые на команду делятся на количество фигуристов. С парами тоже так: сумма, которую дают в личных турнирах, парники делят на две части.

По итогам получается, что с начала сезона до Нового года Камила Валиева уже заработала 3 млн 875 тыс. рублей. У нее две победы на этапах Гран-при (миллион), выигрыш личного прыжкового турнира (плюс еще 1 млн), второе место в командной части этих соревнований (+375 тысяч сверху) и второе место на чемпионате России в Красноярске (1,5 млн).

Ледовая касса. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Лидеры по заработкам

Следом за Валиевой - лидер мужского зачета Евгений Семененко, получивший только за победу в чемпионате России 2,5 млн рублей. Семененко, кстати, на ЧР набрал одинаковое количество баллов с Петром Гуменником, но завоевал «золото», поскольку опередил Гуменника в произвольной программе.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А вот между ними в нашем рейтинге на третьем месте оказалась Софья Акатьева. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе на недавнем чемпионате России тоже сорвала куш за первое место (2,5 млн). До этого у нее были два «серебра» на этапах Гран-при.

КСТАТИ

Рубли к рублям

Сезон у фигуристов в самом разгаре, и все призовые фонды еще не разыграны. В конце декабря в Красноярске прошел чемпионат России, где к золотым медалям прилагался чек на 2,5 млн рублей, серебряные призеры получили по 1,5 млн, бронзовые - по 1 млн. В юниорской категории: соответственно 500, 300 и 200 тысяч.

А ведь в январе еще пройдет турнир на Кубок Первого канала, там команды разыграют по 20 млн рублей, плюс весной состоится открытый турнир по шоу-программам с призовым фондом 10 млн рублей. Мало того, лучшие фигуристы по рейтингу (в каждом виде программы) возьмут дополнительный бонус - по 5 млн руб (см. «Ледовая касса»). Словом, наши лидеры смогут насобирать на льду и по 10 млн рублей за сезон.

И тут возникает главный вопрос: сколько же потеряют наши фигуристы в связи с тем, что их не допускают на международные старты? Ведь там очень хорошие призовые, причем во «вражеской» валюте.

Так вот, в прошлом сезоне Камила Валиева, даже несмотря на то что наших фигуристов не допустили на чемпионат мира (а там за первое место давали 45 тыс. долларов), всего заработала 111 тысяч долларов. А это по нынешнему курсу валют более 7 млн рублей.

По международному счету. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кстати, в последнем предпандемийном сезоне-2018/2019 Алина Загитова заработала на соревнованиях $134 тыс., выиграв чемпионат мира, два этапа Гран-при и заняв вторые места в финале Гран-при и на чемпионате Европы. Максимальную сумму ($146 тыс.) можно было получить в обычный год (когда нет Олимпиад), победив на всех главных стартах сезона (исключая командный чемпионат мира). В сезонах-2015/2016 и 2016/2017 именно это удалось Медведевой, которая на протяжении двух лет была лучшей фигуристкой мира. А 146 тыс. долларов - это по нынешнему курсу как раз около 10 млн рублей, так что паритет по заработкам у них и у нас восстановлен.

Словом, Федерация фигурного катания России смогла восполнить тот пробел, который нанесли нашим спортсменам санкции. При этом наше фигурное катание отнюдь не стало менее зрелищным. А результаты, к примеру, наших девушек на этапах Гран-при России на голову выше, чем показывают другие фигуристки на этапах международной серии.

P.S. Правда, теперь с Валиевой возможны варианты. Все дело в том, что на российскую фигуристку открыто дело в Спортивном арбитражном суде и ее могут дисквалифицировать. А значит, Камила на какое-то время может быть отстранена от официальных соревнований... Хотя тот же турнир на Кубок Первого канала и чемпионат по шоу-программам никакого отношения к Международной федерации коньков не имеет. И в ледовых представлениях спортсменам участвовать никто запретить не может... Впрочем, не будем забегать вперед и продолжим восхищаться прокатами наших фигуристов.